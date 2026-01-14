  • Megjelenítés
Horrorbaleset: kisiklott egy vonat, miután rászakadt egy hatalmas daru
Északkelet-Thaiföldön kisiklott egy vonat, miután egy építési daru két kocsira zuhant; a balesetben legalább 32-en meghaltak és 66-an megsérültek – közölte a tartomány kormányzója szerdán.

A baleset a Bangkoktól mintegy 230 kilométerre, északkeletre fekvő Nakhon Racsaszima tartományban történt. A fővárosból Ubon Racsathani tartományba tartó szerelvényen 195 utas utazott.

A daru egy nagy sebességű vasútvonal építésén dolgozott, amikor lezuhant, és eltalálta az elhaladó vonatot, amely kisiklott, majd rövid időre lángra is kapott.

Anutin Csarnvirákun miniszterelnök utasította az államvasutakat, hogy nyújtsanak megfelelő kártérítést az áldozatok családjainak. Vizsgálatot és jogi eljárást is kilátásba helyezett. A vasútszakasz kivitelezője, az Italian-Thai Development részvéttáviratot küldött, és kártérítést ígért az érintetteknek.

A cég neve tavaly márciusban is felmerült, amikor egy bangkoki, 30 emeletes épület omlott össze a szomszédos Mianmart sújtó, 8,8-as erősségű földrengés következtében. Az építkezésen az ITD is részt vett. A tragédiában 89-en vesztették életüket, a cég elnökét és több társát gondatlanság és építési előírások megszegése miatt vádolták meg.

A mostani baleset helyszínén készült felvételeken felborult vagonok és a roncsokból feltörő füst látható. A mentőegységek késő estig dolgoztak az összeroncsolódott kocsikban rekedt utasok kimentésén.

A nagy sebességű vasútvonal a Bangkok és Kunming között tervezett, Laoszon keresztülhaladó transznacionális projekt része, amely Thaiföldet köti majd össze Kínával. A Bangkok és Nakhon Racsaszima közötti szakasz több mint egyharmada már elkészült, a laoszi határig tartó vonalat pedig 2030-ra tervezik átadni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sarot Meksophawannakul/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images

