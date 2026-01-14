  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap drágulni fog a dízel a kutakon - írja a holtankoljak.

Most csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad.

2026.01.14-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter

Fenti gázolaj átlagára emelkedhet holnaptól. 

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

