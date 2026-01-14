  • Megjelenítés
Nagyot ralizik a Mol!
Üzlet

Nagyot ralizik a Mol!

Portfolio
A hazai nagypapírok közül a Mol kezdte a legerősebben a napot, az olajcég részvényei már több mint 2 százalékos pluszban vannak. A mai emelkedéssel ráadásul már közel 7 éves csúcson van az árfolyam. 
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, így jelenleg 119 395 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak az OTP árfolyama esik.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Ha már Mol, az olajcég árfolyama

Még több Üzlet

Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban

Megtudtuk, miért halaszthatták el váratlanul az energiatárolós pályázatot

a ma reggeli emelkedéssel már egészen 2019 június óta nem látott szinten mozog.

Tegnap egy részletes elemzésben foglalkoztunk az olajcéggel és a részvény kilátásaival, ezt itt lehet elolvasni.

MOL_2026-01-14_09-23-13

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Rába és az Appeninn indítja a napot.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Kapcsolódó cikkünk

Eszeveszett hozamok a magyar részvényalapoknál, itt könnyedén kereshettél 40 százalékot!

A Mol lehet a befutó a NIS felvásárlásában - Mutatjuk az okokat

Közel négy év után végre kitört a Mol – Mi következik most?

Címlapkép forrása: nonnie192

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Korrigál a forint
Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility