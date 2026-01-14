Nagyot ralizik a Mol!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, így jelenleg 119 395 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak az OTP árfolyama esik.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

Ha már Mol, az olajcég árfolyama

a ma reggeli emelkedéssel már egészen 2019 június óta nem látott szinten mozog.

Tegnap egy részletes elemzésben foglalkoztunk az olajcéggel és a részvény kilátásaival, ezt itt lehet elolvasni.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Rába és az Appeninn indítja a napot.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Címlapkép forrása: nonnie192

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ