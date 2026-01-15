Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok

A Keurig Dr Pepper hivatalosan is elindította 18 milliárd dolláros készpénzes felvásárlási ajánlatát a JDE Peet's megszerzésére, amellyel a Nestlének komoly kihívót jelentő globális kávéipari óriás jöhet létre.

A Keurig Dr Pepper amerikai üdítőital-gyártó csütörtökön

hivatalosan is elindította 18 milliárd dolláros, teljes egészében készpénzben fizetendő felvásárlási ajánlatát a JDE Peet's kávé- és teaipari csoport megvásárlására.

Az ügylet révén olyan globális kávéipari szereplő jöhet létre, amely érdemi kihívója lehet a piacvezető Nestlének.

A Keurig részvényenként 31,85 eurót kínál a JDE Peet's papírjaiért. A holland társaság igazgatótanácsa és a részvényesek többsége már elkötelezte magát az ajánlat támogatása mellett. A tranzakció lezárása várhatóan a második negyedévben történhet meg.

A felvásárlást még augusztusban jelentették be. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb európai akvizíciója, amely tovább növeli a globális kávépiac koncentrációját, miközben a kávébab ára történelmi csúcsok közelében mozog. A vállalat azt is közölte, hogy az egyesült cég kávé-, illetve egyéb italüzletágát – utóbbihoz tartoznak például a Dr Pepper üdítőitalok – két önállóan jegyzett tőzsdei társaságra bontják szét.

A globális kávéárak a brazíliai és vietnami aszály, valamint a Donald Trump amerikai elnöksége idején bevezetett importvámok okozta bizonytalanság miatt emelkedtek rekordszintre.

Októberben a Keurig 7 milliárd dollárt vont be magántőke-befektetőktől a vásárlás finanszírozására. Ezzel sikerült eloszlatni a vállalat növekvő eladósodottsága miatt kialakult befektetői aggodalmak egy részét.

A cégek közleménye szerint megszerezték a szükséges versenyhatósági jóváhagyásokat.

A JDE Peet's igazgatótanácsa egyhangúlag támogatja az ügyletet, és a részvényeseknek is az ajánlat elfogadását javasolja. Az összesen 69 százalékos részesedéssel rendelkező befektetők visszavonhatatlanul elkötelezték magukat az ajánlat támogatása mellett.

Forrás: Reuters

