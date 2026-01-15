Itt a bejelentés: jön az újabb nagy sajátrészvény-vásárlás az Opusnál

A lebonyolítást az Equilor Befektetési Zrt. végzi, a BÉT Large In Scale (LIS) waiver alatti, jelenleg 50 millió forintos minimális FIX ügyletkötési érték figyelembevételével.
A tranzakcióban önkéntes alapon vehet részt minden olyan befektető, aki a végrehajtás időpontjában Opus-törzsrészvénnyel rendelkezik, és felajánlása legalább az 50 millió forintos értékhatárt eléri.
A részvényesek 2026. január 29-én 9:00 és 16:00 között jelezhetik eladási szándékukat az Equilornál a részvényeladási szándéknyilatkozat kitöltött, aláírt példányának benyújtásával. A dokumentum személyesen adható le az Equilor ügyfélszolgálatán, illetve elektronikusan is beküldhető.
Az árazásnál a társaság különböző árszinteken tervez visszavásárolni, de két korlátot meghatározott: a részvényenként fizethető ár nem haladhatja meg az előző tőzsdenapi záróár 120 százalékát, és nem lehet magasabb az egy részvényre jutó saját tőke 710 forintos értékénél a 2024-es konszolidált beszámoló alapján. Az érvényes ajánlatokat az Equilor támogatásával ár szerint növekvő sorrendbe rendezik, és a megadott keretek között a társaság határozza meg az elfogadott legmagasabb árszintet. Minden jóváhagyott ügylet azon az áron jön létre, amelyet a nyilatkozat tartalmazott; az alacsonyabb árú ajánlatok előnyt élveznek. Ha a legmagasabb elfogadott árszinten nem köthető meg minden ügylet, arányos allokáció érvényesül, a magasabb áron beadott ajánlatok nem kerülnek teljesítésre.
Az Equilor legkésőbb 2026. január 29-én 19:00 óráig elektronikus úton értesíti a részvényeseket az elfogadásról. Ezt követően a részvényesnek saját értékpapírszámla-vezetőjénél kell kötelező érvényű FIX eladási megbízást rögzíttetnie, az értesítésben szereplő (allokáció esetén ahhoz igazított) darabszámra és árra, legkésőbb 2026. január 30-án 14:00 óráig. Az Opus megbízásából eljáró Equilor ezt követően köti és számolja el az ügyleteket, a fizetés-elszámolás az ügyletkötést követő második munkanapon (T+2) történik.
Az Opus Global aktívan vásárolta vissza a részvényeit az elmúlt években, a társaság 2024-ban hirdette meg ötéves stratégiáját, amelyben egyebek mellett 10 milliárd forint értékű sajátrészvény visszavásárlását ígérték. Ezek a lépések céljaik szerint a részvényesi értékteremtést célozzák a cég korábbi nyilatkozatai szerint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
