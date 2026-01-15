Ma is új történelmi csúcsra ment a BUX

Napközben új történelmi csúcsra ment a BUX index, de a kereskedést végül tegnapi záróértékén fejezte be. Nagyot emelkedett a Mol a blue chipek közül a NIS szerb olajvállalattal kapcsolatos hírekre, esett viszont az OTP és a Telekom.

Ma a BUX-index tegnapi záróértékén fejezte be a napot azt követően, hogy

napközben ma is új történelmi csúcsot állított fel.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 2,8 százalékot emelkedett, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról. A Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos mínuszban áll, míg az OTP árfolyama 1 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Akko papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,3 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

