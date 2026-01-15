Megvesszük, de használhatatlanná válik - Vérlázító probléma hízik egyre nagyobbra

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Volt már olyan eszközöd, amely tökéletesen működött, mégsem tudtad tovább használni? Nem azért, mert elromlott, hanem mert az alkalmazás, amely vezérelte, eltűnt vagy frissíthetetlenné vált. Ezek az esetek nem egyedi bosszúságok, hanem egy egyre gyakoribb jelenség tünetei: a digitálisan vezérelt elavulás következtében keletkező digitális hulladéké.

Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy egy hibátlanul működő elektronikai eszközt csak azért nem tudunk tovább használni, mert a gyártó valamilyen okból megszünteti az eszközt vezérlő alkalmazás frissítését vagy támogatását. Ez különösen gyakran fordul elő akkor, amikor egy startup készít valamilyen forradalmian új kütyüt – például biztonsági kamerát, fűtésvezérlőt, okosgyűrűt, okos mérleget, vérnyomásmérőt, vagy akár egy új márkájú autót.

Ha a cég idővel nem teljesíti a növekedési elvárásokat, előfordulhat, hogy egyik napról a másikra leállítja a termék fejlesztését, gyártását és forgalmazását, vagy egyszerűen csődbe megy, és ezzel a történet véget ér. Mondhatnám azt, hogy „sejthettem volna”, minek vásárlok ismeretlen termékeket olyan startupoktól, amelyek még nem érték el a kritikus méretet. Ez részben igaz is lehet.

Csakhogy ma már egyre gyakoribb az is, hogy neves, nagy múltú gyártók szüntetik meg egy-egy alkalmazás támogatását. Legutóbbi ilyen tapasztalatom egy egyszerű okoskonnektor esete volt melynél a modellváltásnak köszönhetően az alkalmazás nem frissült tovább, így az eszköz használhatatlanná vált. Pedig egy vízforgató időzítését vezérelte – egy olyan feladatról beszélünk, amelyre az ember normál esetben 10–15 évre vásárol eszközt, egyszer beállítja, majd el is felejti, hogy létezik.

Itt is felmerülhet a gondolat: „tudhattam volna”. Miért nem vettem inkább pár ezer forintért egy hagyományos időkapcsolót, ami még 20 év múlva is működne?

Digitális hulladék – több mint elektronikai hulladék

Manapság sok szó esik az elektronikai hulladékról, de ez a jelenség mégis más. Jelen esetben olyan elektronikai eszközökről beszélünk, amelyek műszakilag hibátlanok lennének, csak éppen nem irányíthatók többé. Nem azért válnak használhatatlanná, mert elromlottak, hanem mert a digitális vezérlésük megszűnt.

Elektronikai hulladéknak (e-hulladék) nevezzük azokat az elektromos és elektronikus eszközöket, amelyek műszaki meghibásodás, elhasználódás vagy gazdaságtalan javíthatóság miatt válnak véglegesen használhatatlanná.

A digitálisan vezérelt elavulás azt a jelenséget írja le, amikor a működőképes hardver nem műszaki meghibásodás, hanem szoftveres, licencelési vagy szolgáltatási döntések következtében válik használhatatlanná, felesleges környezeti terhelést és hulladékot termelve.

Digitális szennyezés → digitális hulladék → elektronikai hulladék

Egy olyan világba léptünk, ahol a digitális éhségünk komoly digitális szennyezést eredményez. Önmagában ez talán még nem lenne akkora probléma, de ez a jelenség az egyik legfontosabb kiváltó oka a digitális hulladék keletkezésének is. Folyamatos verseny zajlik az újításért, a gyors piacra kerülésért, az újabb és újabb előfizetéses modellekért.

Digitális szennyezésnek nevezhetők azok a felesleges vagy túlzott digitális rendszerek, szolgáltatások és adatforgalmak, amelyek valódi társadalmi vagy felhasználói érték nélkül fogyasztanak energiát, erőforrásokat és figyelmet.

A digitális hulladék pedig óhatatlanul előbb-utóbb elektronikai hulladékká alakul. Ez az egyik legsúlyosabb következménye az ember kielégíthetetlen digitális tartalom- és szolgáltatásfogyasztásának.

Amikor a hardver még ott van, de nem használhatjuk

A klasszikus, „buta” eszközöknél egyszerű volt a képlet: ha megvetted, a tiéd volt, amíg tönkre nem ment. Az úgynevezett okoseszközöknél ez már nem így működik. Maga a fizikai eszköz valóban a miénk, de a szoftver vagy a szolgáltatás, amely vezérli, gyakran nem.

Ezzel párhuzamosan megjelent egy új jelenség is: a méretgazdaságos gyártás miatt egyre több eszköz a gyártás pillanatától minden szükséges hardvert tartalmaz, de hogy ezek közül mit használhatunk, az már digitális döntés kérdése. Ez igaz egy egyszerű vezérlőre, egy okos mosógépre, de akár a legmodernebb autókra is.

Egyre több autóban már sok elektronika már a gyártás pillanatától benne van, csak digitálisan van blokkolva. Az autóipar ma úgy termel digitális szennyezést, hogy legyártja és beépíti a hardvert, majd szoftveresen megakadályozza annak használatát. Könnyen lehet, hogy olyan alkatrészek is ott vannak az autónkban, amelyeket soha nem fogunk használni az autó teljes élete során.

Önmagában is frusztráló a tudat, hogy „kifizettem”, mégsem használhatom, ott van alattam a plusz lóerő, vagy az üléshűtés, de mégsem férek hozzá. Biztos, hogy ez így rendben van? Mi történik akkor, ha egy viszonylag új autógyártó 2–3 év múlva csődbe megy, és egyik reggel egyszerűen nem tudunk elindulni, mert a vezérlő alkalmazás már nem érhető el?

Okoseszköz helyett okos döntés

Az okoseszköz fogalma önmagában nem ördögtől való. Kényelmet, biztonságot és akár energiamegtakarítást is eredményezhet. De amíg a gyártók üzleti modellje sokszor a rövid távú eladásra és a felhőszolgáltatásra épül, addig a felhasználóknak muszáj tudatosabbnak lenniük.

Okoseszközök helyett okos döntésekre van szükség. Az „okos” viszont nem mindig jelenti azt, hogy egyben fenntartható is.

Mit tehetünk felhasználóként?

Fiatal szülőként igyekeztem mindig olyan „zajképző” játékokat vásárolni a gyermekeimnek, amelyeken volt kikapcsoló gomb, hasonlóan a digitális eszközök vásárlásakor is érdemes hasonló szemléletet követni. Olyan eszközöket kell keresni, amelyek:

nem kizárólag felhőn keresztül működnek,

rendelkeznek offline működési móddal,

helyi hálózatról is vezérelhetők,

vagy legalább fizikai kapcsolóval működtethetők.

Az egy dolog, ha egy eszköz nem frissül tovább – de legalább működjön.

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy ki a gyártó, milyen a múltbeli gyakorlata, és vannak-e nyilvános irányelvei a támogatási időszakokra vonatkozóan. Több technológiai óriás ma már előre jelzi, hogy egy adott termék várhatóan meddig kap frissítéseket és támogatást.

Amikor a döntés már nem a felhasználóé

A digitálisan vezérelt elavulás problémáját gyakran egyéni döntésekre próbáljuk visszavezetni: „miért vetted meg?”, „miért nem gondolkodtál előre?”. Ez azonban csak a történet egyik fele. Amikor egy eszköz működőképessége kizárólag szoftveres és szolgáltatási döntésektől függ, a felhasználó mozgástere valójában erősen korlátozott.

Ha ezt a gyakorlatot természetesnek fogadjuk el, akkor lassan hozzászokunk ahhoz is, hogy a tulajdon fogalma kiüresedik: megvesszük a hardvert, de csak addig használhatjuk, amíg valaki máskép nem dönt. Ez nemcsak technológiai, hanem társadalmi és környezeti kérdés is egyben.

A digitális hulladék nem elkerülhetetlen mellékterméke a fejlődésnek. Tervezési, üzleti és szabályozási döntések eredménye is egyaránt. És ahogyan döntések hozták létre, úgy döntésekkel megelőzhető is lenne.