Nagy változás jön a 4iG-nál

A 4iG Nyrt. új működési és irányítási modellre áll át: az átalakítást a 4iG Nyrt. stratégiai befektetési holding szerepkört tölt be,
a stratégiai tulajdonosi szerep és a napi operatív működés pedig szétválik.
Az átalakítást egyrészt a csoport egyre erősödő nemzetközi fókusza indokolja, mivel a 4iG az elmúlt években több iparágban, eltérő üzleti és szabályozási környezetben, növekvő súllyal van jelen a nemzetközi piacokon, ami új irányítási és működési megközelítést tesz szükségessé. Másrészt a növekedés egyik meghatározó jövőbeli motorja az űr- és védelmi ipari üzletág, amely önálló stratégiai súlyt képvisel a csoporton belül – írja közleményében a cég.
Az irányítási modell átalakításának célja egy olyan hatékony és rugalmas struktúra kialakítása, amely erősíti az átláthatóságot és a felelősségi körök egyértelműségét. Az új modellben a csoportszintű stratégiai ügyek irányítása, valamint a működés felügyelete elkülönül az üzletágak napi operatív irányításától, lehetővé téve a gyorsabb piaci reakciókat, a fókuszált végrehajtást és a teljesítményalapú működést - indokolja a lépést a vállalat.
Elnöki - alelnöki struktúra jön
Az átalakítás részeként 2026. január 15-től a korábbi, klasszikus vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi felépítés megszűnik, helyét üzletági és funkcionális felelősségi körökre épülő alelnöki struktúra veszi át. A 4iG Csoport stratégiai irányítását, az üzletágak működésének és pénzügyeinek felügyeletét, valamint a kormányzati és nemzetközi üzleti kapcsolatok irányítását a 4iG Nyrt. igazgatósága látja el, élén Jászai Gellért elnök-vezérigazgatóval, munkáját pedig az általa irányított hat alelnök támogatja:
- Tomcsányi Gábor – a 4iG Csoport működéséért felelős alelnök
- Thurzó Csaba – a 4iG Csoport pénzügyeiért felelős alelnök
- Sárhegyi István – Kormányzati kapcsolatokért, valamint az űr- és védelmi iparért felelős alelnök
- Fekete Péter – Nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök
- Tóth Béla – Informatikáért felelős alelnök
- Blénessy László – Nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök
Linczényi Aladin, korábbi általános alelnök leköszön pozíciójáról, valamint a 4iG Nyrt.-nél és a Csoport vállalatainál betöltött igazgatósági tisztségeiről. A jövőben közvetlenül Jászai Gellért elnök-vezérigazgató munkáját támogatja főtanácsadóként.
Önálló holdingstruktúrák
A megújult irányítási modell következményeként a korábbi központosított holdingirányítást üzletági irányítás váltja fel. Az összesen négy stratégiai üzletág önálló menedzsmentet és szervezeti kereteket, döntési kompetenciákat és felelősséget kapnak, miközben továbbra is illeszkednek a csoportszintű stratégiai célrendszerbe.
Ennek részeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. önálló szervezettel rendelkező holdingvállalattá válik, amely a jövőben a hazai és nyugat-balkáni érdekeltségek irányítását egy kézben fogja össze. A társaság közgyűlése 2026. január 15-i hatállyal Tábori Tamást nevezte ki elnök-vezérigazgatónak, aki korábban a 4iG Nyrt.-nél a távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be. Feladata, hogy 2026. június 30-ig kialakítsa a holdingvállalat szervezetét és funkcionális működését, illetve irányítsa a 4iG Csoport hazai távközlési érdekeltségeit (One Magyarország, 2Connect, PR-Telecom, Netfone) és a nyugat-balkáni leányvállalatait (One Montenegro, One Albánia), valamint az Észak-Macedón piacra lépést. A tervek szerint Tábori Tamás 2027. január 1-jétől a 4iG Csoport távközlési alelnökeként folytathatja munkáját.
A 4iG Csoport 2024-ben szervezte önálló üzletágba űr- és védelmi ipari tevékenységeit, létrehozva a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-t (4iG SDT. A 4iG SDT a piaci és technológiai sajátosságokhoz, valamint a leányvállalatok kompetenciáihoz igazodva működését öt fő üzletágba szervezte: az űripar, a légiipar, a szárazföldi rendszerek, a fegyver- és lőszergyártás, valamint a kiber- és védelmi digitalizáció. A társaság élén az alapítás óta vezérigazgatóként Sárhegyi István áll, aki a jövőben elnök-vezérigazgatóként irányítja az űr- és védelmi ipari szakholding működését, iparági együttműködéseit és növekedési stratégiáját, illetve immáron a 4iG Csoport kormányzati kapcsolatokért, valamint űr- és védelmi iparért felelős alelnökeként is.
A 4iG Informatikai Zrt. a csoport informatikai és rendszerintegrációs tevékenységeinek szakmai központja, amely elsősorban az állami, nagyvállalati és nemzetközi ügyfelek számára nyújt komplex IT-szolgáltatásokat. A társaság 2025 januárjától önálló vállalatként működik, a 4iG Nyrt.-ből történő kiválással jött létre. Az üzletág a megújult irányítási modellben önálló operatív fókusszal működik tovább Tóth Béla, a 4iG Csoport informatikáért felelős alelnökének stratégiai felügyelete mellett.
A 4iG Csoporton belül új üzletágként jön létre a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., amely szintén elkülönült irányítási struktúrával működik, és kifejezetten a nagy léptékű, határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására fókuszál. Az üzletág ernyője alá tartoznak azok a nemzetközi projektek, amelyek Észak-Afrika és Európa, illetve a Közel-Kelet közötti digitális összeköttetések kiépítését célozzák, beleértve az Észak-Afrikát Albániával összekötő tenger alatti adatkábel-rendszer megvalósítását – amely beruházás az Európai Bizottság támogatását is élvezi –, valamint az ehhez kapcsolódó szárazföldi vezetékes összeköttetések és az AI képességeket támogató adatközponti infrastruktúrák kialakítását. Az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítása a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök, Blénessy László feladata.
Címlapkép forrása: Portfolio
