Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég

Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal, 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben: a bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi Üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a Nagykereskedelmi Üzletág eladásai közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalat értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Rekord negyedik negyedéves teljesítményt ért el az AutoWallis Csoport Nagykereskedelmi és Kiskereskedelmi Üzletága is a gépjármű-értékesítés terén, ami egyben újabb éves rekordot is jelent a vállalatánál.

Az AutoWallis 2025-ben az előző évinél 11,7 százalékkal több, 54 046 darab járművet értékesített, jelentősen meghaladva ezzel az év előző negyedéveinek teljesítményét. A növekedést a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Az év utolsó három hónapjában az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletága is fokozta a tempót, amely a korábbi negyedévek visszafogottabb teljesítménye után elsősorban az Opel márkának köszönhetően lépett nagyobbat előre. A Nagykereskedelmi Üzletág a tavalyi utolsó negyedévben 10 748 darab járművet értékesített, 1 797 darabbal többet, mint az előző év azonos időszakában, éves szinten pedig 2 476 darabbal többet (+6,8%), mint 2024-ben. Mindez különösen annak fényében kedvező, hogy a nagykereskedelem terén az első félévben még 3,7 százalékos elmaradás volt tapasztalható. A növekedés elsősorban az Opel kiváló teljesítményének köszönhető, amely különösen a horvát piacon volt erős (+2 108 darab a teljes Opel tekintetében, ebből a horvát piacon +2 487 darab). Emellett a Nissan romániai operációjának elindítása is jelentős (+843 darab) mértékben hozzájárult az eredményhez. Az üzletág teljesítményére ugyanakkor negatívan hatott a KGM márka értékesítésében tapasztalt visszaesés (-883 darab).

Az értékesítés növekedésének motorja 2025-ben az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletága volt, amely 20,8 százalékkal 11 637-re növelte újgépjármű-, míg 46,4 százalékkal 3 737 darabra a használtautó-eladásokat. Az üzletág növekedését elsősorban a 2024-ben lezárt cseh akvizíciók – az NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a 2024 őszén nyitott budapesti kereskedés, kisebb mértékben pedig a 2025 utolsó negyedévében nyitott debreceni kereskedések támogatták (együtt +2 046 darab). A szervizórák száma 41,3 százalékkal 310 146 órára emelkedett 2025-ben, ami az akvizícióknak és az új kereskedésekhez kapcsolódó szervizeknek köszönhető.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletágánál (amelybe a Csoport rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 6,4 százalékkal több mint 400 ezerre (400 218) nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 18,2 százalékos növekedés mellett 239 654-re bővült. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 4 037 darabra nőtt 2025-ben.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a negyedik negyedéves, illetve a teljes 2025-ös év értékesítési adatai kapcsán elmondta: a régió 17 országában már 30 márkát képviselő AutoWallis 2025-ös értékesítési teljesítményét az organikus növekedés mellett a 2024-ben lezárt akvizíciók és a tavalyi üzletfejlesztések jelentős mértékben támogatták. Az elmúlt két évben több, a nagykereskedelem terén képviselt márka vegyesen teljesített, amelyek közül az Opel átmeneti visszaesése, majd tavaly év végi felpörgése, valamint a KGM tavalyi visszaesése emelhető ki.

Az éves szinten felmutatott 12 százalékos értékesítési növekedés ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az AutoWallis diverzifikált stratégiája helyes, hiszen az átmeneti megtorpanások ellenére a Csoport trendszerűen növekszik.

A társaság ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan működik, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben, a képviselt márkák ciklikus teljesítménye ellenére is stabilan bővül – tette hozzá a vezérigazgató.

Az AutoWallis árfolyama év eleje óta 1,3 százalékkal nőtt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ