Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
Portfolio
A világ legnagyobb fejlett chipgyártója, a tajvani TSMC a negyedik negyedévben 35 százalékkal növelte profitját, jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.
A mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz használt fejlett processzorok iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nettó nyeresége október és december között 35 százalékkal 505,7 milliárd tajvani dollárra emelkedett.

A vállalat ezzel már a hetedik egymást követő negyedévben ért el kétszámjegyű növekedést.

Az eredmény jóval meghaladta az elemző becsléseiből számított, 478,4 milliárd tajvani dolláros konszenzust.

A TSMC bevétele 20,5%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, és meghaladta az 1 billió tajvani dollárt, szintén felülmúlva az előrejelzéseket. A vállalat nagy teljesítményű számítástechnikai részlege, amely a mesterséges intelligenciát és az 5G alkalmazásokat is magába foglalja, az negyedévben az értékesítés oroszlánrészét adta. A TSMC szerint a 7 nanométeres vagy annál kisebb méretű fejlett chipek a negyedév teljes wafer-bevételének 77%-át tették ki. A 2025-ös teljes évben ezek a chipek a bevétel 74%-át tették ki, szemben a 2024-es 69%-kal. A félvezető technológiában a kisebb nanométeres méretek kompaktabb tranzisztorterveket jelentenek, ami gyorsabb feldolgozási sebességet és nagyobb energiahatékonyságot tesz lehetővé.

Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikája és a félvezetőkre kivetendő vámokkal kapcsolatos fenyegetései jelentős bizonytalanságot okoztak a globális chipiparban.

Ez egyelőre azonban nem fékezte a mesterséges intelligencia által hajtott fellendülésből származó nyereségnövekedést.

A TSMC tavaly 40,9 milliárd dollárt költött beruházásokra. A cég márciusban a Fehér Házban jelentett be egy 100 milliárd dolláros amerikai befektetést, a korábban közölt, 65 milliárd dolláros arizonai beruházás mellett, amelynek keretében három üzemet építenek; ezek közül egy már működik. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter a múlt héten egy podcastban jelezte, hogy a vállalat további amerikai befektetéseket tervez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

