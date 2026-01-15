  • Megjelenítés
Veszélyes módszer terjed: mesés vagyont loptak el a kriptós csalók
Veszélyes módszer terjed: mesés vagyont loptak el a kriptós csalók

Portfolio
A Chainalysis friss elemzése szerint 2025-ben mintegy 17 milliárd dollárt loptak el a bűnözők kriptovaluta-csalásokkal, ami jelentős ugrás a 2024-ben becsült 12 milliárd dollárhoz képest - számolt be a Finextra.
Az átlagos kárösszeg meredeken emelkedett:

a tavalyi 782 dollárhoz képest idén már 2764 dollár jutott egy esetre.

Különösen a személyazonosság-lopásra épülő módszerek terjedtek el, ezeknél egy év alatt 1400 százalékos növekedést mértek.

Bár a magas hozamot ígérő befektetési programok és az úgynevezett "pig butchering" típusú átverések továbbra is uralják a terepet, a csalók egyre gyakrabban kombinálják a különböző technikákat. A mesterséges intelligenciát, az SMS-alapú adathalászatot és a bonyolult pénzmosási hálózatokat együtt vetik be, hogy hatékonyabban tévesszék meg az áldozatokat.

A mesterséges intelligenciával támogatott csalások tavaly átlagosan 4,5-szer jövedelmezőbbnek bizonyultak a hagyományos módszereknél: egy műveletre vetítve 3,2 millió dollárt hoztak, szemben a 719 ezer dollárral. A jelentés szerint rövid időn belül szinte minden csalás valamilyen formában támaszkodni fog a mesterséges intelligenciára.

A növekvő veszteségek ellenére a hatóságok is egyre eredményesebben lépnek fel. Novemberben a brit rendőrség egy pénzmosási ügy kapcsán több mint 61 ezer bitcoint foglalt le, mintegy 5 milliárd font értékben. Ez a világ eddigi legnagyobb, megerősített kriptovaluta-lefoglalása. Emellett a Prince Group nevű bűnszervezethez köthető, 15 milliárd dollár értékű vagyonelkobzás is a nemzetközi bűnüldözési együttműködés erősödését jelzi.

Címlapkép forrása: Shutterstock

