Duguláselhárító maffia Magyarországon? - A rendőrség és a biztosítók széttárják a kezüket
Duguláselhárító maffia Magyarországon? - A rendőrség és a biztosítók széttárják a kezüket

Portfolio
Egyre több panasz érkezik a túlárazott duguláselhárítási munkák miatt: van, aki szenteste 914 ezer, más húszpercnyi munkáért 600 ezer forintot fizetett. A rendőrség szerint azonban az extrém ár önmagában még nem bűncselekmény, csalás csak bizonyított megtévesztés esetén állapítható meg - számolt be az Index. Az elharapódzott jelenségre tavaly már az Allianz Hungária Biztosító is figyelmeztetett.
Az összegek önmagukért beszélnek. Egy Baján élő család arról számolt be, hogy szenteste 914 ezer forintot fizetett egy duguláselhárításért. "

A biztosító persze semmit nem fizetett, és mi voltunk a negyedikek, akik bent voltunk az irodában panaszt tenni

– írták levelükben a lapnak.

Egy másik panaszos Budapest I. kerületéből jelentkezett. A kiérkező szakemberek folyóméterenként 16 900 forintot számoltak fel, és azzal nyugtatták a megrendelőt, hogy a társasházi biztosítók jellemzően a költségek 85 százalékát átvállalják. A mindössze húsz percig tartó munka után kiállított számlán 27 méter szerepelt, ami összesen mintegy 600 ezer forintos végösszeget eredményezett. Végül a társasházi biztosító 150 ezer forintot térített meg, munkatársuk pedig elmondta: egyre gyakrabban találkoznak hasonló esetekkel.

Az Országos Rendőr-főkapitányság állásfoglalása szerint önmagában az irreálisan magas díj nem bűncselekmény. A magyar jogrendszerben nincs általános árszabályozás, hatósági ár hiányában a szolgáltató szabadon állapítja meg a díjait. Büntetőjogi felelősség ott merül fel, ahol a megtévesztés ténylegesen bizonyítható.

Csalás bűncselekmény megvalósulásához szükséges, hogy a bekövetkezett kár értéke az ötvenezer-egy forintot meghaladja, és a csalás megállapításához igazolni kell, hogy a vállalkozó már a megállapodás pillanatában sem akarta megfelelően teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, és szándékosan jogtalan előnyre törekedett. Ezt azonban nehéz bizonyítani.

A beérkezett történetek közös eleme a félelem. Többen is jelezték, hogy nem mertek ellentmondani vagy megtagadni a fizetést. Erőteljes testalkatú szerelők, agresszív hangnem, sürgetés – és az a kimondatlan érzés, hogy jobb minél előbb lezárni az ügyet.

A rendőrség tájékoztatása szerint nincs tudomásuk arról, hogy szervezett bűnözői csoport állna a háttérben. Az áldozatok beszámolói alapján mégis kirajzolódik egy jól felismerhető minta:

sürgős probléma, homályos vagy hiányos árközlés, utólag közölt végösszeg, majd elérhetetlenné váló vállalkozás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

