Duguláselhárító maffia Magyarországon? - A rendőrség és a biztosítók széttárják a kezüket

Az összegek önmagukért beszélnek. Egy Baján élő család arról számolt be, hogy szenteste 914 ezer forintot fizetett egy duguláselhárításért. "

A biztosító persze semmit nem fizetett, és mi voltunk a negyedikek, akik bent voltunk az irodában panaszt tenni

– írták levelükben a lapnak.

Egy másik panaszos Budapest I. kerületéből jelentkezett. A kiérkező szakemberek folyóméterenként 16 900 forintot számoltak fel, és azzal nyugtatták a megrendelőt, hogy a társasházi biztosítók jellemzően a költségek 85 százalékát átvállalják. A mindössze húsz percig tartó munka után kiállított számlán 27 méter szerepelt, ami összesen mintegy 600 ezer forintos végösszeget eredményezett. Végül a társasházi biztosító 150 ezer forintot térített meg, munkatársuk pedig elmondta: egyre gyakrabban találkoznak hasonló esetekkel.

Az Országos Rendőr-főkapitányság állásfoglalása szerint önmagában az irreálisan magas díj nem bűncselekmény. A magyar jogrendszerben nincs általános árszabályozás, hatósági ár hiányában a szolgáltató szabadon állapítja meg a díjait. Büntetőjogi felelősség ott merül fel, ahol a megtévesztés ténylegesen bizonyítható.

Csalás bűncselekmény megvalósulásához szükséges, hogy a bekövetkezett kár értéke az ötvenezer-egy forintot meghaladja, és a csalás megállapításához igazolni kell, hogy a vállalkozó már a megállapodás pillanatában sem akarta megfelelően teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, és szándékosan jogtalan előnyre törekedett. Ezt azonban nehéz bizonyítani.

A beérkezett történetek közös eleme a félelem. Többen is jelezték, hogy nem mertek ellentmondani vagy megtagadni a fizetést. Erőteljes testalkatú szerelők, agresszív hangnem, sürgetés – és az a kimondatlan érzés, hogy jobb minél előbb lezárni az ügyet.

A rendőrség tájékoztatása szerint nincs tudomásuk arról, hogy szervezett bűnözői csoport állna a háttérben. Az áldozatok beszámolói alapján mégis kirajzolódik egy jól felismerhető minta:

sürgős probléma, homályos vagy hiányos árközlés, utólag közölt végösszeg, majd elérhetetlenné váló vállalkozás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images