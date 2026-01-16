Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

RSM Blog Bérszámfejtés 2026 Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Holdblog 2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a

ChikansPlanet Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo

KonyhaKontrolling Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint

Bankmonitor Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni! Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva

Energiastratégia Intézet A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.

Caprica Consulting Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.