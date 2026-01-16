  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap nem várható árváltozás a hazai benzinkutakon - írja a holtankoljak.

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a hazai benzinkutakon.

A mai áremelkedés után az alábbiak az átlagárak (2025.01.16-án):

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

