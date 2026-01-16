  • Megjelenítés
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Az elmúlt napokban a geopolitikai események voltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Európában ezzel szemben gyengébb volt a hangulat, a magyar tőzsde viszont fittyet hányt erre és új csúcsot döntött. Az USA-ban szintén igyekeznek pluszban zárni a hetet a tőzsdék, mérsékelt pozitív elmozdulások látszanak.

Eközben Donald Trump meglepő módon visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. 

Kis pluszok

Donald Trump bejelentése ugyan kiváltott egy leszúrást a tengerentúlon, azonban máris kapaszkodnak a vezető részvényindexek. A Nasdaq és az S&P 500 egyaránt 0,2-0,2, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban van.

"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben

Janet Yellen volt amerikai pénzügyminiszter szerint Donald Trump példátlan támadásai Jerome Powell Fed-elnök ellen nemcsak a jegybank függetlenségét veszélyeztetik, hanem politikailag is visszafelé sülhetnek el - jelentette a Bloomberg.

Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde

A hét utolsó kereskedési napján is kitartott a lendület a magyar tőzsdén, ezúttal is új történemi csúcson zárt a BUX.

Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről

Donald Trump amerikai elnök pénteken visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. Véleményét azzal indokolta, hogy Hassettnek a Nemzeti Gazdasági Tanács éléről való távozása az adminisztráció egyik leghatékonyabb gazdasági szószólójának elvesztését jelentené - írta a Bloomberg.

Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Emelkedik az USA

Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Dow 0,3 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot erősödött. A három index ezzel igyekszik javítani heti teljesítményén, amely eddig elég vegyes: a héten az S&P 500 nagyjából nullában van, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett, a Dow pedig 0,1 százalékot emelkedett.

Továbbra is gyengélkedik Európa

Az európai piacokon továbbra is enyhén negatív hangulat jellemző, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, a német tőzsde 0,3 százalékot, a francia piac 0,7 százalékot esett, a brit börze pedig stagnál.

Újabb rendőrségi tenderen nyert az Opus érdekeltsége

Rendkívüli tájékoztatást tett közzé az Opus Global, miután a cégcsoporthoz tartozó Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. nyertes lett a Budapesti Rendőr-főkapitányság „A BRFK részére szállásférőhely biztosítása” elnevezésű közbeszerzésén.

Csúnyán visszaestek a Porsche eladásai 2025-ben

A Porsche értékesítése 2025-ben elsősorban a kínai piacon tapasztalt jelentős gyengülés miatt visszaesett: a német sportautó-gyártó Kínában 26 százalékkal kevesebb járművet adott el, miközben globális kiszállításai 10 százalékkal csökkentek az előző évhez képest - áll a cég honlapján pénteken közzétett jelentésben.

Csúnyán visszaestek a Porsche eladásai 2025-ben
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

A volatilis, gyorsan változó részvénypiacon felbecsülhetetlen értéke van a következetes, adatokra épülő döntéshozatalnak. A befektetők számára nem csupán az a kérdés, hogy mely vállalatok teljesítenek jól a jelenben, hanem az is, hogy mely cégek képesek hosszú távon stabil értéket teremteni. Online előadásunk célja, hogy egy olyan keretrendszert mutasson be, amely több piaci cikluson keresztül is megbízható támpontot ad a részvénykiválasztáshoz.

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet

Miközben Donald Trump újra az amerikai gazdaság aranykoráról beszél, könnyen mutogathat az erősebb makroadatokra: szárnyal a tőzsde, bővül a GDP, csökken az infláció. A felszín alatt egyre több repedés látszik a növekedés szerkezetében, és egyre aggasztóbb strukturális kihívásokkal kell megküzdeniük: a növekedést döntően az AI-beruházások hajtják, miközben az ipari munkahelyek fogynak, a költségvetési pálya expanzív, míg a társadalmi különbségek mélyülnek. A látványos makromutatók mögött így egy erősen polarizált, szerkezetében feszültségekkel terhelt gazdaság körvonalazódik.

Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet
Száguld tovább a Mol, új csúcson a BUX

Folytatódik a Mol ralija, az olajpapír 1,7 százalékos emelkedésben van. Az elmúlt napokban a technikai kitörés mellett a szerb NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló hírek mozgatták az árfolyamot. Ezzel a Mol jegyzése 2007 óta nem látott szintet ért el.

pmvc790h

A magyar piacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,8 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra ment, de a Richter és a Magyar Telekom is 1 százalékos pluszban van, egyedül az OTP van némileg lemaradva, de a bankpapír is 0,4 százalékot emelkedett.

Megosztás
Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre

Az európai részvénypiacok rekordokat döntögető ralija még nem ért véget: a vállalati eredmények kilátásai továbbra is kedvezőek – véli a Bloomberg beszámolója szerint Helen Jewell, a BlackRock nemzetközi befektetési igazgatója.

Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre
Mérsékelt esés Európában

Kis esés látszik ma reggel az európai tőzsdéken, az összeurópai Stoxx 600 index 0,1 százalékos mínuszban kezdte a napot. A német, francia, és brit tőzsde egyaránt 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a spanyol piac 0,3 százalékot, az olasz tőzsde pedig 0,3 százalékot esett.

UMHtM8Q7
Csúcsközelben kezd a magyar tőzsde, ma sem áll meg a Mol

Az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, ezzel szemben a magyar tőzsde kis pluszban kezdett és közelíti történelmi csúcsát a BUX.

Csúcsközelben kezd a magyar tőzsde, ma sem áll meg a Mol
Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde

Váratlanul elhalasztotta a kriptovaluta‑piac szabályozásáról szóló, régóta várt törvényjavaslat csütörtökre tervezett vitáját az amerikai szenátus bankbizottsága, miután a Coinbase vezérigazgatója jelezte: a cég nem támogatja a jogszabály jelenlegi változatát.

Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde
Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAquával szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.

Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB
Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy

Rekord magas geotermikus hőértékesítést ért el a PannErgy 2025 negyedik negyedévében, miközben a társaság a korábban jelzett EBITDA-sáv teteje fölé várja a 2025-ös eredményt. A friss termelési jelentéssel együtt a cég közzétette a 2026-os előzetes hőértékesítési tervét és EBITDA-várakozását is.

Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy
Európában kis emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, csak a kínai és japán piacok relatíve alulteljesítők.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az amerikai decemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatok zárják a hetet, amelyek a konjunkturális folyamatok szempontjából is fontos visszajelzést adhatnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 18,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 442,44 0,6% 0,4% 2,1% 2,9% 14,4% 60,5%
S&P 500 6 944,47 0,3% 0,3% 1,9% 1,4% 16,7% 84,3%
Nasdaq 25 547,08 0,3% 0,2% 1,9% 1,2% 20,3% 99,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 110,5 -0,4% 5,9% 7,9% 7,5% 40,7% 89,7%
Hang Seng 26 923,62 -0,3% 3,0% 5,1% 5,0% 39,6% -5,8%
CSI 300 4 751,43 0,2% 0,3% 4,4% 2,6% 25,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 25 352,39 0,3% 0,9% 4,6% 3,5% 23,2% 83,9%
CAC 8 313,12 -0,2% 0,8% 2,3% 2,0% 11,2% 48,1%
FTSE 10 238,94 0,5% 1,9% 5,0% 3,1% 23,3% 52,0%
FTSE MIB 45 849,77 0,4% 0,4% 3,9% 2,0% 28,6% 104,9%
IBEX 17 642,7 -0,3% -0,1% 3,5% 1,9% 48,3% 114,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 679,9 0,0% 4,1% 10,2% 8,7% 43,8% 173,0%
ATX 5 471,02 0,7% 1,1% 5,8% 2,7% 46,8% 85,6%
PX 2 749,21 0,5% -0,1% 6,4% 2,4% 52,3% 156,1%
Magyar blue chipek              
OTP 37 750 -1,0% 2,6% 9,7% 7,5% 61,4% 172,8%
Mol 3 494 2,8% 12,3% 19,9% 18,8% 22,3% 48,4%
Richter 10 350 0,5% 0,7% 5,4% 4,9% -3,9% 30,6%
Magyar Telekom 1 900 -0,8% 3,3% 8,7% 6,0% 43,1% 379,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,13 -4,4% 2,4% 3,8% 3,3% -26,8% 13,2%
Brent 63,8 -4,2% 2,8% 5,3% 4,8% -21,8% 15,6%
Arany 4 621,75 0,1% 3,9% 7,4% 6,9% 72,3% 153,2%
Devizák              
EURHUF 385,5750 -0,2% 0,1% 0,2% 0,4% -6,2% 6,9%
USDHUF 332,3350 0,3% 0,7% 1,6% 1,7% -16,7% 11,4%
GBPHUF 444,2200 -0,3% 0,1% 1,5% 0,8% -9,3% 9,6%
EURUSD 1,1602 -0,5% -0,6% -1,4% -1,2% 12,6% -4,1%
USDJPY 158,1250 0,0% 0,8% 1,9% 0,9% 1,2% 52,2%
GBPUSD 1,3386 -0,5% -0,4% -0,1% -0,5% 9,2% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 577 -1,4% 5,0% 10,6% 7,7% -4,9% 160,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,6% -0,4% 0,2% 0,1% -10,3% 280,1%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -0,1% -1,7% -1,6% -2,9% 9,9% -586,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,78 0,6% 0,0% -4,0% -1,3% -4,9% 180,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
