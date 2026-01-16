Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Eközben Donald Trump meglepő módon visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére.
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?
Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.
Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!
Bőven van miből válogatnia azoknak, akik idén is a magyar tőzsdén helyeznék el a pénzüket. Az OTP mellett a Mol látványos kitörése, a Nyomda erős évkezdése, illetve a 4iG-Rába sztori is bőven tartogat ígéretes lehetőségeket. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy rendkívül olcsó, de éppen kitörés előtt áll, így különösen jól járhat az, aki időben lép.
Kis pluszok
Donald Trump bejelentése ugyan kiváltott egy leszúrást a tengerentúlon, azonban máris kapaszkodnak a vezető részvényindexek. A Nasdaq és az S&P 500 egyaránt 0,2-0,2, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban van.
"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben
Janet Yellen volt amerikai pénzügyminiszter szerint Donald Trump példátlan támadásai Jerome Powell Fed-elnök ellen nemcsak a jegybank függetlenségét veszélyeztetik, hanem politikailag is visszafelé sülhetnek el - jelentette a Bloomberg.
Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde
A hét utolsó kereskedési napján is kitartott a lendület a magyar tőzsdén, ezúttal is új történemi csúcson zárt a BUX.
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Donald Trump amerikai elnök pénteken visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. Véleményét azzal indokolta, hogy Hassettnek a Nemzeti Gazdasági Tanács éléről való távozása az adminisztráció egyik leghatékonyabb gazdasági szószólójának elvesztését jelentené - írta a Bloomberg.
Emelkedik az USA
Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Dow 0,3 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot erősödött. A három index ezzel igyekszik javítani heti teljesítményén, amely eddig elég vegyes: a héten az S&P 500 nagyjából nullában van, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett, a Dow pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Továbbra is gyengélkedik Európa
Az európai piacokon továbbra is enyhén negatív hangulat jellemző, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, a német tőzsde 0,3 százalékot, a francia piac 0,7 százalékot esett, a brit börze pedig stagnál.
Újabb rendőrségi tenderen nyert az Opus érdekeltsége
Rendkívüli tájékoztatást tett közzé az Opus Global, miután a cégcsoporthoz tartozó Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. nyertes lett a Budapesti Rendőr-főkapitányság „A BRFK részére szállásférőhely biztosítása” elnevezésű közbeszerzésén.
Csúnyán visszaestek a Porsche eladásai 2025-ben
A Porsche értékesítése 2025-ben elsősorban a kínai piacon tapasztalt jelentős gyengülés miatt visszaesett: a német sportautó-gyártó Kínában 26 százalékkal kevesebb járművet adott el, miközben globális kiszállításai 10 százalékkal csökkentek az előző évhez képest - áll a cég honlapján pénteken közzétett jelentésben.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A volatilis, gyorsan változó részvénypiacon felbecsülhetetlen értéke van a következetes, adatokra épülő döntéshozatalnak. A befektetők számára nem csupán az a kérdés, hogy mely vállalatok teljesítenek jól a jelenben, hanem az is, hogy mely cégek képesek hosszú távon stabil értéket teremteni. Online előadásunk célja, hogy egy olyan keretrendszert mutasson be, amely több piaci cikluson keresztül is megbízható támpontot ad a részvénykiválasztáshoz.
Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet
Miközben Donald Trump újra az amerikai gazdaság aranykoráról beszél, könnyen mutogathat az erősebb makroadatokra: szárnyal a tőzsde, bővül a GDP, csökken az infláció. A felszín alatt egyre több repedés látszik a növekedés szerkezetében, és egyre aggasztóbb strukturális kihívásokkal kell megküzdeniük: a növekedést döntően az AI-beruházások hajtják, miközben az ipari munkahelyek fogynak, a költségvetési pálya expanzív, míg a társadalmi különbségek mélyülnek. A látványos makromutatók mögött így egy erősen polarizált, szerkezetében feszültségekkel terhelt gazdaság körvonalazódik.
Száguld tovább a Mol, új csúcson a BUX
Folytatódik a Mol ralija, az olajpapír 1,7 százalékos emelkedésben van. Az elmúlt napokban a technikai kitörés mellett a szerb NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló hírek mozgatták az árfolyamot. Ezzel a Mol jegyzése 2007 óta nem látott szintet ért el.
A magyar piacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,8 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra ment, de a Richter és a Magyar Telekom is 1 százalékos pluszban van, egyedül az OTP van némileg lemaradva, de a bankpapír is 0,4 százalékot emelkedett.
Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre
Az európai részvénypiacok rekordokat döntögető ralija még nem ért véget: a vállalati eredmények kilátásai továbbra is kedvezőek – véli a Bloomberg beszámolója szerint Helen Jewell, a BlackRock nemzetközi befektetési igazgatója.
Mérsékelt esés Európában
Kis esés látszik ma reggel az európai tőzsdéken, az összeurópai Stoxx 600 index 0,1 százalékos mínuszban kezdte a napot. A német, francia, és brit tőzsde egyaránt 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a spanyol piac 0,3 százalékot, az olasz tőzsde pedig 0,3 százalékot esett.
Csúcsközelben kezd a magyar tőzsde, ma sem áll meg a Mol
Az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, ezzel szemben a magyar tőzsde kis pluszban kezdett és közelíti történelmi csúcsát a BUX.
Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde
Váratlanul elhalasztotta a kriptovaluta‑piac szabályozásáról szóló, régóta várt törvényjavaslat csütörtökre tervezett vitáját az amerikai szenátus bankbizottsága, miután a Coinbase vezérigazgatója jelezte: a cég nem támogatja a jogszabály jelenlegi változatát.
Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAquával szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.
Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy
Rekord magas geotermikus hőértékesítést ért el a PannErgy 2025 negyedik negyedévében, miközben a társaság a korábban jelzett EBITDA-sáv teteje fölé várja a 2025-ös eredményt. A friss termelési jelentéssel együtt a cég közzétette a 2026-os előzetes hőértékesítési tervét és EBITDA-várakozását is.
Európában kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, csak a kínai és japán piacok relatíve alulteljesítők.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az amerikai decemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatok zárják a hetet, amelyek a konjunkturális folyamatok szempontjából is fontos visszajelzést adhatnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 18,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 442,44
|0,6%
|0,4%
|2,1%
|2,9%
|14,4%
|60,5%
|S&P 500
|6 944,47
|0,3%
|0,3%
|1,9%
|1,4%
|16,7%
|84,3%
|Nasdaq
|25 547,08
|0,3%
|0,2%
|1,9%
|1,2%
|20,3%
|99,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 110,5
|-0,4%
|5,9%
|7,9%
|7,5%
|40,7%
|89,7%
|Hang Seng
|26 923,62
|-0,3%
|3,0%
|5,1%
|5,0%
|39,6%
|-5,8%
|CSI 300
|4 751,43
|0,2%
|0,3%
|4,4%
|2,6%
|25,2%
|-12,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 352,39
|0,3%
|0,9%
|4,6%
|3,5%
|23,2%
|83,9%
|CAC
|8 313,12
|-0,2%
|0,8%
|2,3%
|2,0%
|11,2%
|48,1%
|FTSE
|10 238,94
|0,5%
|1,9%
|5,0%
|3,1%
|23,3%
|52,0%
|FTSE MIB
|45 849,77
|0,4%
|0,4%
|3,9%
|2,0%
|28,6%
|104,9%
|IBEX
|17 642,7
|-0,3%
|-0,1%
|3,5%
|1,9%
|48,3%
|114,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 679,9
|0,0%
|4,1%
|10,2%
|8,7%
|43,8%
|173,0%
|ATX
|5 471,02
|0,7%
|1,1%
|5,8%
|2,7%
|46,8%
|85,6%
|PX
|2 749,21
|0,5%
|-0,1%
|6,4%
|2,4%
|52,3%
|156,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 750
|-1,0%
|2,6%
|9,7%
|7,5%
|61,4%
|172,8%
|Mol
|3 494
|2,8%
|12,3%
|19,9%
|18,8%
|22,3%
|48,4%
|Richter
|10 350
|0,5%
|0,7%
|5,4%
|4,9%
|-3,9%
|30,6%
|Magyar Telekom
|1 900
|-0,8%
|3,3%
|8,7%
|6,0%
|43,1%
|379,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,13
|-4,4%
|2,4%
|3,8%
|3,3%
|-26,8%
|13,2%
|Brent
|63,8
|-4,2%
|2,8%
|5,3%
|4,8%
|-21,8%
|15,6%
|Arany
|4 621,75
|0,1%
|3,9%
|7,4%
|6,9%
|72,3%
|153,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,5750
|-0,2%
|0,1%
|0,2%
|0,4%
|-6,2%
|6,9%
|USDHUF
|332,3350
|0,3%
|0,7%
|1,6%
|1,7%
|-16,7%
|11,4%
|GBPHUF
|444,2200
|-0,3%
|0,1%
|1,5%
|0,8%
|-9,3%
|9,6%
|EURUSD
|1,1602
|-0,5%
|-0,6%
|-1,4%
|-1,2%
|12,6%
|-4,1%
|USDJPY
|158,1250
|0,0%
|0,8%
|1,9%
|0,9%
|1,2%
|52,2%
|GBPUSD
|1,3386
|-0,5%
|-0,4%
|-0,1%
|-0,5%
|9,2%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|95 577
|-1,4%
|5,0%
|10,6%
|7,7%
|-4,9%
|160,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,6%
|-0,4%
|0,2%
|0,1%
|-10,3%
|280,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,78
|-0,1%
|-1,7%
|-1,6%
|-2,9%
|9,9%
|-586,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,78
|0,6%
|0,0%
|-4,0%
|-1,3%
|-4,9%
|180,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: FHMFHM
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy leállás van, rengeteg az érintett!
Az érintettek száma még a most közöltnél is jóval magasabb lehet.
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Borulni látszik a papírforma az amerikai jegybank elnöklésénél.
Megtorpant a magyar gazdaság, eloszlatunk egy hatalmas tévhitet
Mégsem a német gazdaság a fő bűnös?
Hatalmas sikert jelentett az ukrán haderő: szétbombázták a rettegett Molnyija-rendszer gyártóját
Taganrog térségében történt csapás.
Megtörtént egy csoda: a csődből táncolt vissza egy ország
Mindössze 7 év kellett hozzá.
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!