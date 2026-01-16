Minden eddiginél többet tévéztek és neteztek a magyarok az ünnepek alatt

Az ünnepi időszakban minden eddiginél többet neteztek és tévéztek a magyarok, új rekordokat mértek a mobilszolgáltatók az adatforgalomban az MTI-nek küldött elemzések szerint.

A 2025-ös ünnepi időszakban - december 24. és január 1. között - közel 30 millió gigabájt (GB) adatot használtak fel a Yettel Magyarország felhasználói. Ez 6,5 millió GB-tal haladja meg az előző év azonos időszakának adatforgalmát, ami közel 30 százalékos emelkedés, és ez a valaha mért legnagyobb forgalom. Decemberben

az adatforgalom több mint egyharmada, 34 százalék már 5G hálózaton zajlott

- közölték.

A televíziózásban is megfigyelhetőek voltak a hétköznapokétól eltérő ünnepi szokások. A december 23-29. közötti időszakban a háztartások tévénézéssel töltött átlagos ideje mintegy 10 százalékkal nőtt az azt megelőző héthez képest, és egyes napokon, így december 25-én és 26-án ez a szám a 16 százalékot is elérte. Az új év első napján a tendencia még erősebb volt: január elsején az átlagos tévénézésre fordított idő jelentősen, 27 százalékkal haladta meg az ünnepi időszakot megelőző hét azonos napjának (december 18.) értékeit.

A telefonhívások esetében tavaly december 24-én 9-12 óra között az óránként indított hívások száma két-háromszorosa volt a nap egyéb időszakához képest. Az SMS-sel is hasonló a helyzet, és emellett még 24-én az este 19-20 óra közötti sávban is megfigyelhető egy csúcs, akkor a napközben mért óránkénti átlag másfél-kétszeresére emelkedett az elküldött szöveges üzenetek száma - közölte a szolgáltató.

Adataik szerint szilveszterkor az éjfél utáni órában, az előző és azt követő órákhoz képest, a hívásforgalom a hat-nyolcszorosára emelkedett, és a szokásos napi óránkénti átlagnak is a duplája volt. Az SMS-forgalom is jelentősen, a megszokott mintegy háromszorosára emelkedett az újév első órájában, ugyanekkora emelkedés volt tapasztalható január 1-én reggel 8-11 óra között is.

A One Magyarország az MTI-érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy 2025. december 24-26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosítottak a korlátlan adatcsomaggal nem rendelkező előfizetőiknek. A díjmentes adatforgalomra vonatkozó kezdeményezés és az ünnepi időszakban organikusan is bővülő adatfogyasztás 5-6 százalékos növekedést eredményezett az adatforgalomban 2025. december elejéhez képest, továbbá 40 százalékos növekedést mértek az említett három napon az előző év december 24-26. közötti időszakához képest.

A teljes ünnepi időszakban több mint 30 százalékos növekedést tapasztaltak az ügyfelek adatfogyasztásában a 2024-es azonos időszakhoz képest

- írták.

A 4iG csoport sajtóosztályának közlése szerint OneTV szolgáltatás használata 2025. december 24-26. között átlagosan 14 százalékos növekedést mutatott a nem ünnepi időszakokhoz képest. Az esti időszakokban nem volt kiugrás, ugyanakkor a napközbeni nézettség jelentősen nőtt. A 2026. január 1-jei tévénézés kiugróan, közel 50 százalékkal emelkedett: többen és hosszabb ideig, akár egész nap tévéztek a szilveszteri mulatságokat követően. Az ünnepek alatt elsősorban filmeket és sorozatokat néztek - írták.

Közölték, hogy a fogyasztói szokások változásával, a kapcsolattartásra használható mobilalkalmazások elterjedésével elsősorban az adatforgalom növekedését tapasztalták az ünnepi időszakban. A hanghívásokban nem mértek forgalomnövekedést az ünnepek alatt az előző év hasonló időszakához vagy az év más szakaszához képest sem. Az SMS-ek száma évről évre csökken a karácsonyi időszakban, 2025. december 24-én 8 százalékkal kisebb volt a forgalom, mint az előző évben, miközben december 31-én 2 százalékos forgalomnövekedést mértek.

A Magyar Telekom az MTI-vel azt közölte, hogy jelentősen meghaladta a decemberi vezetékes- és mobilinternet forgalma az előző év azonos időszakáét:

a vezetékes internetforgalom mintegy negyedével, a mobilinternet-forgalom pedig az előző évhez képest mintegy 18 százalékkal emelkedett

az év utolsó hónapjában, különösen az ünnepi időszakban. A növekedéshez hozzájárultak a kalendárium napi meglepetései - köztük a korlátlan adatforgalom, a díjmentes hívások és készülékkedvezmények -, valamint a november végén meghirdetett három hónapos díjmentes Disney+ előfizetés. December közepétől, a szabadságolások megkezdésével, tartósan magas szinten maradt a streaming platformok felől érkező forgalom - közölték. Az ünnepi időszakon kívül az év során több kiemelkedő gaming- és sportesemény, valamint új sorozatévad is hozzájárult a forgalmi csúcsokhoz.

