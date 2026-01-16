Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy

A vállalatcsoport szinten értékesített hőmennyiség a negyedik negyedévben 705 126 GJ volt. Ez a jelentés szerint nemcsak az időszakra vonatkozó tervet haladta meg, hanem a bázisidőszaki értékesítésnél is magasabb lett, a negyedéves tervet nagyjából 5,8 százalékkal, a bázisidőszakot pedig mintegy 4,2 százalékkal múlta felül a társaság. A cég kiemeli, hogy a 2024-hez képest átlagosan hasonló időjárás mellett is sokat számított, hogy az október az elmúlt évek átlagához mérten hűvösebb volt, ami megdobta a hőértékesítési potenciált.
- A részletek alapján Miskolcon a negyedik negyedévében 336 287 GJ hőenergiát értékesített a geotermikus rendszer, ami 8,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A társaság szerint ebben szerepe volt a hűvösebb októbernek, illetve annak is, hogy a harmadik termelőkút már teljes rendelkezésre állással működött.
- A győri geotermikus projektek a negyedik negyedévben 359 862 GJ hőenergiát értékesítettek, a vállalat megfogalmazása szerint átlag feletti szinten, az időjárási körülményeknek megfelelően.
Éves szinten is terv felett teljesített a PannErgy.
A 2025-ös évben összesen 1 864 962 GJ hőmennyiséget értékesített, miközben a 2025-ös éves terv 1 770 598 GJ volt, vagyis az éves teljesítés érdemben a terv fölé került.
A társaság felidézi, hogy a szabályozás már nem csak a ténylegesen értékesített hőmennyiségre vonatkozó díjelemet tartalmazza, hanem egy havonta érvényesített alapdíjat is. A 2024. október 1-jén bevezetett kételemű árazás egyik következménye a cég szerint az, hogy a hatósági árral érintett hőkereslet ingadozásának, így például az időjárásnak a hatása a társaság eredményességére minimálisra csökkent.
A PannErgy a korábban publikált 2025-ös konszolidált EBITDA-tervét 4,0–4,15 milliárd forint közé tette, ehhez képest most 4,15–4,2 milliárd forintos, mérsékelt tervtúlteljesítést vár. A 2026-os évre 4,3–4,45 milliárd forintos konszolidált IFRS EBITDA-tervsávot jelölt meg, amelynek középértéke a 2025-re várt szinthez képest organikus növekedést jelent a menedzsment értelmezésében.
A cég a jelentésben közzétette a 2026-os előzetes hőértékesítési tervet is. A 2026-os éves terv 1 871 134 GJ, ami nagyon közel van a 2025-ös tényadatokhoz, vagyis a mostani kiindulópont inkább stabil szintet, semmint nagy ugrást sugall. A negyedéves bontás alapján a téli időszak továbbra is a meghatározó, a társaság 2026 első negyedévére 689 577 GJ, a negyedik negyedévre pedig 692 127 GJ tervet közölt.
