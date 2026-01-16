  • Megjelenítés
Tovább ralizik a Mol, új csúcson a magyar tőzsde
Üzlet

Tovább ralizik a Mol, új csúcson a magyar tőzsde

Portfolio
Az elmúlt napokban a geopolitikai események vpltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Pluszban zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a chiprészvények nagyot mentek a tajvani TSMC chip bérgyártó vártnál jobb negyedéves eredményei után, de a tegnap jelentő bankrészvények (GS, MS) is 5 százalék körüli pluszban zártak. Az ázsiai tőzsdék szintén emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Európában ezzel szemben gyengébb a hangulat, bár csak minimális az esés mértéke. A magyar tőzsde viszont fittyet hány a gyenge nemzetközi hangulatra, és új csúcsot döntött, részben a Mol ralijának köszönhetően.
Száguld tovább a Mol, új csúcson a BUX

Folytatódik a Mol ralija, az olajpapír 1,7 százalékos emelkedésben van. Az elmúlt napokban a technikai kitörés mellett a szerb NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló hírek mozgatták az árfolyamot. Ezzel a Mol jegyzése 2007 óta nem látott szintet ért el.

pmvc790h

A magyar piacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,8 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra ment, de a Richter és a Magyar Telekom is 1 százalékos pluszban van, egyedül az OTP van némileg lemaradva, de a bankpapír is 0,4 százalékot emelkedett.

6IsNGWcq
Mérsékelt esés Európában

Kis esés látszik ma reggel az európai tőzsdéken, az összeurópai Stoxx 600 index 0,1 százalékos mínuszban kezdte a napot. A német, francia, és brit tőzsde egyaránt 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a spanyol piac 0,3 százalékot, az olasz tőzsde pedig 0,3 százalékot esett.

UMHtM8Q7
Európában kis emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, csak a kínai és japán piacok relatíve alulteljesítők.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az amerikai decemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatok zárják a hetet, amelyek a konjunkturális folyamatok szempontjából is fontos visszajelzést adhatnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 18,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 442,44 0,6% 0,4% 2,1% 2,9% 14,4% 60,5%
S&P 500 6 944,47 0,3% 0,3% 1,9% 1,4% 16,7% 84,3%
Nasdaq 25 547,08 0,3% 0,2% 1,9% 1,2% 20,3% 99,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 110,5 -0,4% 5,9% 7,9% 7,5% 40,7% 89,7%
Hang Seng 26 923,62 -0,3% 3,0% 5,1% 5,0% 39,6% -5,8%
CSI 300 4 751,43 0,2% 0,3% 4,4% 2,6% 25,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 25 352,39 0,3% 0,9% 4,6% 3,5% 23,2% 83,9%
CAC 8 313,12 -0,2% 0,8% 2,3% 2,0% 11,2% 48,1%
FTSE 10 238,94 0,5% 1,9% 5,0% 3,1% 23,3% 52,0%
FTSE MIB 45 849,77 0,4% 0,4% 3,9% 2,0% 28,6% 104,9%
IBEX 17 642,7 -0,3% -0,1% 3,5% 1,9% 48,3% 114,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 679,9 0,0% 4,1% 10,2% 8,7% 43,8% 173,0%
ATX 5 471,02 0,7% 1,1% 5,8% 2,7% 46,8% 85,6%
PX 2 749,21 0,5% -0,1% 6,4% 2,4% 52,3% 156,1%
Magyar blue chipek              
OTP 37 750 -1,0% 2,6% 9,7% 7,5% 61,4% 172,8%
Mol 3 494 2,8% 12,3% 19,9% 18,8% 22,3% 48,4%
Richter 10 350 0,5% 0,7% 5,4% 4,9% -3,9% 30,6%
Magyar Telekom 1 900 -0,8% 3,3% 8,7% 6,0% 43,1% 379,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,13 -4,4% 2,4% 3,8% 3,3% -26,8% 13,2%
Brent 63,8 -4,2% 2,8% 5,3% 4,8% -21,8% 15,6%
Arany 4 621,75 0,1% 3,9% 7,4% 6,9% 72,3% 153,2%
Devizák              
EURHUF 385,5750 -0,2% 0,1% 0,2% 0,4% -6,2% 6,9%
USDHUF 332,3350 0,3% 0,7% 1,6% 1,7% -16,7% 11,4%
GBPHUF 444,2200 -0,3% 0,1% 1,5% 0,8% -9,3% 9,6%
EURUSD 1,1602 -0,5% -0,6% -1,4% -1,2% 12,6% -4,1%
USDJPY 158,1250 0,0% 0,8% 1,9% 0,9% 1,2% 52,2%
GBPUSD 1,3386 -0,5% -0,4% -0,1% -0,5% 9,2% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 577 -1,4% 5,0% 10,6% 7,7% -4,9% 160,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,6% -0,4% 0,2% 0,1% -10,3% 280,1%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -0,1% -1,7% -1,6% -2,9% 9,9% -586,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,78 0,6% 0,0% -4,0% -1,3% -4,9% 180,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

