Tovább ralizik a Mol, új csúcson a magyar tőzsde

Folytatódik a Mol ralija, az olajpapír 1,7 százalékos emelkedésben van. Az elmúlt napokban a technikai kitörés mellett a szerb NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló hírek mozgatták az árfolyamot. Ezzel a Mol jegyzése 2007 óta nem látott szintet ért el.

A magyar piacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,8 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra ment, de a Richter és a Magyar Telekom is 1 százalékos pluszban van, egyedül az OTP van némileg lemaradva, de a bankpapír is 0,4 százalékot emelkedett.