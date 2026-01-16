  • Megjelenítés
Visszahívtak egy paradicsomszószt, súlyos következménnyel járhat, ha elfogyasztod
Üzlet

Visszahívtak egy paradicsomszószt, súlyos következménnyel járhat, ha elfogyasztod

Portfolio
Üvegdarabok kerülhettek egy Magyarországon is forgalmazott olasz paradicsomszószba, ezért megkezdték a termék visszahívását. A Granoro márkanéven, üvegpalackban árusított készítményt a hatóságok felszólítására kivonják a kereskedelmi forgalomból.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerébe (RASFF) érkezett jelzés szerint egy olaszországi gyártótól származó paradicsomszósz-tételben idegen anyagként üvegdarabokat találtak. A kifogásolt termék Magyarországra is eljutott, ezért

a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal kapcsolatba lépett a hazai forgalmazóval.

- derült ki az intézmény közleményéből. A készítményt importáló Feldhoffer Bt. a hatósággal együttműködve haladéktalanul megkezdte a szükséges intézkedések végrehajtását. Gondoskodtak arról, hogy a kérdéses tételt visszahívják a vásárlóktól. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a forgalmazó lépéseinek végrehajtását, és nyomon követi a visszagyűjtött termékek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívással érintett termék

a Granoro Dedicato passata di pomodoro néven forgalmazott, 500 grammos kiszerelésű paradicsomszósz.

A termék minőségmegőrzési ideje 2026. december 31., tételszáma pedig HP1 LM283. A paradicsomszószt az olaszországi Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl állította elő.

A hatóság felhívta a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a megadott tételazonosítóval ellátott termékből vásároltak, és az még megtalálható otthonukban, azt semmiképpen ne fogyasszák el. Az esetlegesen jelen lévő üvegdarabok súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

