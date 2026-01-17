Az EU kitilt két nagy kínai céget a közösség kritikus infrastruktúrájából

Az Európai Unió fokozatosan kivonja a kínai gyártmányú berendezéseket a közösség kritikus infrastruktúrájából – értesült a Financial Times.

A lap szombati beszámolója szerint a lépés többek között a Huaweit és a ZTE-t is érinti.

A két távközlési óriás termékeit

a távközlési hálózatokból, a napelemes rendszerekből és a biztonsági szkennerek közül egyaránt kitiltanák.

Az értesülést a Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images