Figyelmeztetés jött a Balaton jegéről

A Balatoni Turizmus Szövetség felhívja a figyelmet: a szakmai ajánlások szerint legalább 10–12 centiméter vastag, jó minőségű, átlátszó jég szükséges ahhoz, hogy egy ember súlyát biztonságosan elbírja; ez szerepel a magyar szakhatósági és tűzoltósági forrásokban is, mint minimum biztonsági küszöb. Mindenkinek azt javasolják, hogy

csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), tartózkodjanak a jégen.

A déli parton már több öbölben is ilyen vastag a jég, és Keszthely környéken is kijelölték a korcsolyázásra is alkalmas helyeket. Máshol azonban még várni kell arra, hogy biztonságos legyen a jegén való csuszkálás.

A Balaton befagyása szezonális turisztikai jelenséggé vált, az elmúlt napok tapasztalata az, hogy a turisták főként rövid, 2–3 órás látogatásokra érkeztek, fotó készítése céljából, 20–50 km-es, néha akár 80–120 km-es körzetből. Erre számít ezen a hétvégén is a Balatoni Turizmus Szövetség.

A szervezet rávilágít arra, hogy a téli turizmus elsősorban a természeti látványra épül, de a látogatók kiegészítő élményeket is keresnek: melegedőket, kandallós éttermeket, forralt boros kávézókat, amelyek akár most profitálhatnak is a rövid látogatásokból.

