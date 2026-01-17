Így keletkeznek a fantomdugók a pályán - Videón a minap kialakult torlódás

Egy-egy ilyen eset mentők, tűzoltók és rendőrök beavatkozását teheti szükségessé, ami
tovább növeli a torlódást.
Különösen veszélyes, ha valaki kiszáll a járműből a forgalmi sávban, hiszen gyalogosként gyakorlatilag védtelen.
A munkaterületek önkényes átalakítása – például bóják elmozdítása – pedig félrevezeti a többi közlekedőt, és súlyos következményekhez vezethet. Összességében elmondható, hogy az autópályán történő szabálytalan megállás nemcsak szabálytalan, hanem életveszélyes is, még akkor is, ha csak „pár percről” van szó.
Ez a magatartás súlyosan veszélyezteti a közlekedés biztonságát, ezért felhívjuk minden járművezető figyelmét arra, hogy maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat. Aki szabálysértést vagy szabályszegést követ el, komoly pénzbírságra és egyéb jogkövetkezményekre számíthat
- írták a bejegyzésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő, kit hívott meg Donald Trump a Békebizottságba
Kikerült az első névsor.
Eichengreen: Vészjósló párhuzam alakulhat ki, hasonló, mint a 2008-as válság előtt
A Berkeley professzorának írása.
Az egyik szomszédunk is katonákat küld Grönlandra, erődemonstrációt készítenek elő
Egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat lesz a téma.
Sorsdöntő béketárgyalás előtt áll Ukrajna: ez a két téma kerül most előtérbe
Megérkezett a békeküldöttség Amerikába.
Veszélyes a levegő több magyar városban
Több megyeszékhely is az érintett települések között.
Összeroppan Európa a brutális teher alatt – a jóléti állam forog kockán?
A szoba közepén álló elefántról senki nem mer beszélni.
Kétszeres pénzeső jöhet az unióból, ám figyelmeztetnek: nagy a baj a Magyarországot is érintő tervekkel
Az Európai Számvevőszék kőkeményen beleállt Ursula von der Leyen nagy csomagjába.
Neves magyar üzletember csatlakozik a Tisza Párthoz
A gazdaságfejlesztési és energetikai területért felel.
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!