Így keletkeznek a fantomdugók a pályán - Videón a minap kialakult torlódás

Egy-egy ilyen eset mentők, tűzoltók és rendőrök beavatkozását teheti szükségessé, ami

tovább növeli a torlódást.

Különösen veszélyes, ha valaki kiszáll a járműből a forgalmi sávban, hiszen gyalogosként gyakorlatilag védtelen.

A munkaterületek önkényes átalakítása – például bóják elmozdítása – pedig félrevezeti a többi közlekedőt, és súlyos következményekhez vezethet. Összességében elmondható, hogy az autópályán történő szabálytalan megállás nemcsak szabálytalan, hanem életveszélyes is, még akkor is, ha csak „pár percről” van szó.

Ez a magatartás súlyosan veszélyezteti a közlekedés biztonságát, ezért felhívjuk minden járművezető figyelmét arra, hogy maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat. Aki szabálysértést vagy szabályszegést követ el, komoly pénzbírságra és egyéb jogkövetkezményekre számíthat

- írták a bejegyzésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images