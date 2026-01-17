Juhász Gergely: új pénzügyi világrend épül, aminek az arany lesz a középpontja

A szigorodó aranykereskedelmi környezetre reagálva tavaly decemberben létrejött a Magyar Aranykereskedők Szövetsége. A szervezet a hazai befektetési aranypiac több mint felét képviseli, és a célok bőven túlmutatnak a szabályozói megfelelésre való felkészülésen. Juhász Gergellyel, a szövetség alapító elnökével beszélgettünk többek között arról, hogy hogyan és miért épül ki a szemünk láttára egy új, arany alapú globális pénzügyi sztráda, ennek apropóján hogyan kéne Magyarországon megreformálni a nemesfémek adózását, és mennyi fizikai aranyat is kéne tartania a magyar lakosságnak.

Portfolio: December elején létrejött a Magyar Aranykereskedők Szövetsége (HBMA), aminek te vagy az elnöke. Mindjárt részletesen beszélünk erről is, de kezdjük kicsit messzebbről: egyáltalán miért érdemes most aranybefektetéssel foglalkozni, meddig mehet még az árfolyam és milyen időtávon? Hiszen történelmi csúcson vagyunk, ilyenkor azért megremeghet a befektetők keze…

Juhász Gergely: Én nem rövid távú spekulációban gondolkodom, hanem egy fundamentális átértékelődési folyamatban. Amit most látunk, az a fiat pénzügyi rendszer újrapozícionálása az aranyhoz, mint fix horgonyhoz képest.

2030 végére simán el tudom képzelni a 8900 dollár/uncia környéki árfolyamot.

De hadd tegyem hozzá: a mostani emelkedési ütem ennél sokkal meredekebb, tehát inkább az a kérdés, hogy mikor és milyen mélységű korrekció jön, nem az, hogy van-e még tér felfelé.

Ami pedig az optimális portfólió súlyt illeti, ha a jegybanki devizatartalékokban világszinten már közelíti a 30%-ot az arany aránya, akkor miért ne lehetne ez a lakossági megtakarításokban is hasonló? Ez nem extrém álláspont – egyszerűen követjük azt, amit a jegybankok már évek óta csinálnak.

Térjünk is rá a lényegre: december elején létrejött a Magyar Aranykereskedők Szövetsége, melynek Te lettél az elnöke. Mi inspirálta a szövetség létrehozását, és mi volt a fő cél az induláskor? Mi a víziód a magyar aranypiaccal kapcsolatban?

Onnan indítanék, hogy az egész globális pénzügyi rendszer átalakulóban van. A dollár, mint pénzügyi tartalékeszköz lassan, de biztosan elveszíti a domináns szerepét, az arany pedig jön fel. Hamarosan az arany beéri az eurót és a deviza tartalék eszközök között a második helyet fogja elérni. Hosszabb távon pedig nem lennék meglepve, ha ismét az első lenne a sorban.

És ez nem azt jelenti, hogy visszatér a klasszikus aranystandard kora, hanem szerintem valami egészen mást. Számomra hihető az a szcenárió, hogy a multipoláris világban a regionálisan domináns hatalmak szeretnék devizájukat regionális vezető szerepben látni. Tehát mondjuk az USA a dollárt a két amerikai kontinensen, az Európai Unió az eurót Európában és természetesen Kína a jüant a saját befolyási övezetében. Mindenki igyekszik majd kihasználni a fedezet nélküli pénzkibocsátás előnyeit.

Az arany tehát ezúttal nem nemzetközi egyezmények által, hanem természetes módon emelkedik majd fel, mint az egyetlen nem nyomtatható deviza.

És ezzel együtt visszatér nemcsak a tartalék eszköz funkciója, hanem az elszámolási egység funkciója is. Ennek első jeleit már látjuk is. A Sanghaji Gold Exchange arany trezort épített Szaúd-Arábiában. A szaúdi olaj exportőrök már lehet, hogy tele vannak jüan-nal, viszont arany ellenében bármennyi olajat kiszállítanak, főleg, ha a kereskedelmi ügyletek fedezete fizikai arany formájában náluk van letétben.

De mi a helyzet a nagyhatalmak közti kereskedelemmel?

Ahol a befolyási övezeti határokon átívelő nagy volumenű kereskedelem zajlik, ott természetes módon jöhetnek létre hasonló megoldások. Ha úgy tetszik, az arany pénzügyi összekötő kapoccsá válik és ezek a GoldHub-ok lesznek egymással összekötve. A trezorházakon belül el lehet számolni egymással és csak a nettó egyenlegeket kell szállítani fizikai formában. Nyilván az a cél, hogy minél kevesebb fizikai aranyat kelljen mozgatni.

Az egyik lokációban az arany ára kissé eltérhet a másik lokációban jegyzett arany árától, amit arbitrázzsal, azaz fizikai átszállítással lehet kiegyenlíteni. Ezt már most is érzékeljük, hogy az ezüst hol New Yorkban, hol Londonban, hol Zürichben akár több százalékkal is olcsóbb, aztán megfordul az irány és visszafelé áramlik a készlet. Mindeközben az árfolyam meg száguld felfelé. Ez korábban nem volt ennyire jellemző. Látszik, hogy legalábbis az ezüst esetében már a valós készletek meglétét teszteli a piac.

Szóval épül egy új, arany alapú pénzügyi sztráda, aminek jó lenne, ha mi is részesei lennénk.

Ha igaz, hogy ennyire megnőhet az arany globális pénzügyi szerepe, akkor hogyan készülhetne fel erre jobban Magyarország?

Először is a vállalatoknak már most érdemes lenne a deviza portfóliójukba beemelni a fizikai aranyat, egyelőre mint tartalékeszközt, azzal a perspektívával, hogy az aranypiaci szolgáltatások fejlődésével ez később kereskedelmi ügyletekhez nyújthat majd margin fedezetet, vagy pedig rövid lejáratú hitelekhez.

Aztán a lakosságot fel kéne készíteni, edukálni, hogy noha az MNB már vett 110 tonna aranyat, de az fejenként mindössze 12 gramm,

szóval a másik 12 grammot vegye meg mindenki magának, ha teheti.

És azt is el kéne mondani, hogy a nap végén az fog számítani, hogy kinek van valós fizikai aranya. A pénzügyi világban kereskedett papír arany ugyanis döntő részben tőkeáttételes konstrukció, azaz nem fedezett fizikai arannyal, hanem a nyomtatott hitelpénzből megvásárolt digitális jel. Éppen ezt kezdi nekünk üzenni az ezüst árfolyama, amint azt fentebb már említettem.

A tőzsdei arany ETF-ek, amelyeket ma az átlag magyar befektető vesz a bankjánál vagy brókercégénél, stresszhelyzetben sebezhetővé válhatnak – ha sokan egyszerre szeretnék fizikai aranyra váltani a befektetésüket, a rendszer ezt nem tudná kiszolgálni. Ráadásul a lakossági befektetők számára a fizikai kiszállítás eleve nem is opció.

Egyszóval nagyon elkelne most már egy hazai kibocsátású, kiskereskedelmi méretű aranyrudakra/érmékre átváltható fizikai arany fedezetes értékpapír,

ami egyúttal jelentősen tudná növelni az országban tárolt arany árualapot is. Ezt könnyű kijelenteni, de sokkal nehezebb megcsinálni, hiszen a törvényi és adózási előfeltételek megteremtése után, a befektetési szakma szereplőinek együtt kéne működniük a fizikai arany forgalmazási szakma szereplőivel. Amit viszont rövid távon, gyakorlatilag azonnal meg lehetne tenni, hogy a magyar szabályozás hátrányát le kéne faragni a külföldiekkel szemben.

Konkrétan milyen intézkedésekre gondolsz és milyen hatásuk lehetne? Adózási vagy piaci ösztönzőkön kéne lennie a hangúlynak?

Le kéne másolni azt, ami külföldön jól működik és adaptálni a mi viszonyainkra. Először is az aranykereskedelemben a marzsok lassan inkább ezrelékekben mérhetőek, mint százalékokban és ez kifejezetten igaz a nagykereskedelemre. A piac most már nálunk is nagyon hatékony, de nem tudunk versenyezni a külföldi konkurenciával, ha például az ELÁBÉ (eladott áruk beszerzési értéke) csak 85%-ban vehető figyelembe. Minden ilyen, a marzsokra ható forgalmi jellegű elvonást le kéne építeni.

És le kéne másolni az osztrák/német példát, ahol úgy segítik elő az arany megtakarítást, hogy az éven túli fizikai arany tartást SZJA mentessé teszik.

Gondoljunk bele: az átlag arany befektető 5-6 évig tartja a befektetését, és amikor eladja az aranyat, akkor tulajdonképpen az inflációt adózza le. Ezt az ingatlanok és tartós részvény befektetések esetében már kiküszöböltük, érdemes lenne a fizikai aranyra is kitalálni hasonló megoldást. Ez lenne a legnagyobb hatással a lakosságnál lévő fizikai arany állományra.

Az alig látható szintről el tudnánk mozdulni mondjuk a lakossági devizatartalék 18-20%-a irányába. Ne történjen ilyen, de egy globális devizapiaci válság esetén a lakossági aranytartalék óriási jelentőséggel bírna. Tehát

a lakossági nemesfém megtakarítások előmozdítása ténylegesen növelné az ország pénzügyi szuverenitását,

ahogy szoktam mondani a sok kis szuverenitás adódik össze egy nagyobbá.

A lakossági nemesfém megtakarítások ösztönzésében mostanában India, Kína, Dubai jár az élen. Érdemes őket is alaposan megnézni, mert rengeteg innováció történt a közelmúltban. Sőt azt mondanám, hogy a nyugati világ kezd lemaradni ezen a téren.

Csak az aranypiaci feltételeket kéne megreformálni, vagy a többi nemesfémnél is hasonló lépésekre lenne szükség?

Ott vannak persze az aranyon kívüli egyéb nemesfémek, ezeket sem szabad kifelejteni, valóban. Az ezüst és a platina főként ipari fémek és hamarosan stratégiai fontosságúak lesznek, hiszen negyedik éve csökken a felszíni készlet, és már csak néhány havi felhasználást fedez. Ha mondjuk 5%-ra szállítanánk le az ÁFA-t az ezüst, platina, palládium érmékre, akkor kis túlzással egész Európa ide járna hozzánk ezekért a nemesfémekért. Az 5%-os ÁFA-ból sokszorosan több pénz jutna a költségvetésnek, mint most a 27%-os ÁFA-ból.

Ez nem légből kapott ötlet: Észtországban volt 0%-os, Németországban 7%-os ÁFA ezüstérmékre – mindkettő vonzotta a forgalmat. Azóta mindkét országban visszavonták ezeket a kedvezményeket, ami azt jelenti, hogy jelenleg nincs konkurencia ezen a területen. Az 5%-os kulcs pont az az arany középút lenne, amelyből az ország is keresne, a befektetők is megfizetnék, és Magyarország Európa legvonzóbb ezüst-, platina- és palládiumérme-vásárlási helyszínévé válhatna.

És én már nagyon hiányolom a magyar bullion coin érméket

(nagy mennyiségben kibocsátott világpiaci árhoz igazított árazású arany- és ezüstérme sorozat, melyet az ország jegybankja vagy pénzverdéje bocsát ki). Itt sem kéne feltalálni a spanyolviaszt, csak lemásolni az osztrák Bécsi Filharmonikus méreteit egy szép magyar dizájnnal. Ez üzlet lenne mindenkinek.

A nagy kép után térjünk vissza egy kicsit a Magyar Aranykereskedők Szövetségéhez, aminek a rövidítése nem MASZ, hanem HBMA. Miért ezt választottátok, és ez mit fejez ki?

Egyrészt a MASZ már foglalt volt, a HBMA (Hungarian Bullion Market Association) viszont rímel az LBMA-ra, ami a világ legnagyobb nemesfémes tömörülése, a Londoni Aranykereskedők Szövetsége, amelynek a neve kissé megtévesztő, mert ez ténylegesen egy világszervezet.

A nevünkkel is kifejezzük, hogy szeretnénk adaptálni azokat az innovációkat, amelyek az utóbbi években betörtek az aranypiacra is és amelyek bevezetésében az LBMA jár az élen.

Gondolok itt például a teljes iparágat a bányáktól a finomítókig, nagykereskedőkig és trezorházakig blokkláncra vivő iparági összefogásra, ami ki fogja küszöbölni a gold washing jelenséget, de ne felejtsük el, hogy az eszköz tokenizációs megoldások is leghamarabb fizikai aranyra jöttek létre, továbbá az arany és az ezüst a legzöldebb fémek közé tartozik, mert nagyon jelentős a reciklikáció.

Az egész piac innovál, tisztul, hatékonyabb lesz. Ez az előfeltétele annak, hogy ne csak a hagyományos értékőrző funkcióban, hanem a digitális korban, de mégis fizikai alapon a pénz egyéb funkcióit újra be tudják tölteni a nemesfémek.

A közelmúltban a befektetési aranykereskedelem felügyelete és szabályozása bekerült az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) alá. A 2026. márciusi engedélykötelezettség jelentős változásokat hoz. Mit vártok az új szabályozástól?

Én személy szerint optimista vagyok. Kell a nagyobb szigor, de nagyon fontos, hogy közben ne maradjunk le a fent említett innovációkkal sem, azaz a szabályozás segítse és ne akadályozza a fejlődést. Mint Szövetség, szeretnénk partnerek lenni abban, hogy jó szabályozás alakuljon ki Magyarországon – mind a tagjaink felkészítésében, mind az SZTFH-val folytatott párbeszédben. A cél az, hogy gördülékeny legyen az átállás. Ez döntő jelentőségű véleményem szerint.

Öt évre szól az elnöki mandátumod. Melyek a legfontosabb mérföldkövek, amelyeket el szeretnél érni?

Három konkrét célt tűztem ki.

Először: a szabályozói és adó környezet javítása, a fizikai arany SZJA-mentesség ügyében mindenképpen szeretnénk elérni változást.

Másodszor: a magyar bullion coin érmeprogram elindítása az MNB-vel együttműködve. Harmadszor: a Szövetség nemzetközi beágyazása, partnerségek más országok hasonló szervezeteivel, és szorosabb kapcsolat az LBMA-val. Ha ezt a hármat sikerül elérni, már megérte.

Végül egy kis kitekintés: a kripto-fanatikusok körében trendi mondás, hogy a bitcoin lesz az új, digitális arany. Szerinted hosszú távon a kriptók fenyegetik az arany pozícióját?

Éppen ellenkezőleg – én a bitcoint és az aranyat együtt kezelem, amit sound money portfoliónak hívok. Mind a kettőnek az a közös tulajdonsága, hogy nem nyomtatható. Erről legutóbb a Portfolio Investment Day-en is beszélgettünk veled és Pletser Tamással – a bitcoin és az arany inkább egymás kiegészítői, mint ellenfelei.

Ettől persze eltérően viselkednek: a bitcoin a technológiai részvényszektorral mutat korrelációt, az arany pedig a geopolitikai kockázatokra és a reálkamatokra reagál. Éppen ez teszi őket jó portfolió-kiegészítőkké. Ha az egyik felmegy a másikhoz képest, érdemes átsúlyozni.

2016 óta foglalkozom bitcoinnal, és azt látom, hogy aki értékőrzésben gondolkodik, annak mindkettőre szüksége van.

