Neves magyar üzletember csatlakozik a Tisza Párthoz

A Tiszához csatlakozó Kapitány István 2024 áprilisában, 37 év után távozott a Shelltől, tíz éven keresztül volt az energiavállalat globális alelnöke. Karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél.

A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként

85 országban 45000 kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított.

Magyarországon is szerepet vállalt: a Menedzserek Országos Szövetségének 2020 és 2025 között volt az elnöke.

Címlapkép forrása: Matt Roberts/Getty Images for Shell