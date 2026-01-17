Videón a pillanat, amikor hangosan kettéreped a Balaton jege

A tartós hideg időjárás következtében az elmúlt napokban jelentősen megerősödött a Balaton jege. A déli partszakaszon egybefüggő jégtakaró alakult ki, amelyen helyenként már biztonságosan lehet sportolni.

Balatonfenyvesnél kamera rögzítette azt a látványos jelenetet, amikor a hatalmas jégfelület hangos reccsenéssel megrepedt.

A videó itt tekinthető meg.

A jégtakaró vastagsága jelenleg változó: míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, addig az északi oldalon a part mentén 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg. Ez már meghaladja azt a kritikus értéket, amely a biztonságos korcsolyázás feltétele.

A jégfelületen több helyen hosszú, elnyúló repedések, úgynevezett rianások láthatók. A héten egy különösen jelentős, a partra merőlegesen húzódó rianás is kialakult. Az előrejelzések szerint a holnap várható erősebb lehűlés ugyan visszafagyasztja ezeket a repedéseket, a törésvonalak mentén azonban továbbra is vékonyabb marad a jég.

