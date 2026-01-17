A tartós hideg időjárás következtében az elmúlt napokban jelentősen megerősödött a Balaton jege. A déli partszakaszon egybefüggő jégtakaró alakult ki, amelyen helyenként már biztonságosan lehet sportolni.
Balatonfenyvesnél kamera rögzítette azt a látványos jelenetet, amikor a hatalmas jégfelület hangos reccsenéssel megrepedt.
A jégtakaró vastagsága jelenleg változó: míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, addig az északi oldalon a part mentén 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg. Ez már meghaladja azt a kritikus értéket, amely a biztonságos korcsolyázás feltétele.
A jégfelületen több helyen hosszú, elnyúló repedések, úgynevezett rianások láthatók. A héten egy különösen jelentős, a partra merőlegesen húzódó rianás is kialakult. Az előrejelzések szerint a holnap várható erősebb lehűlés ugyan visszafagyasztja ezeket a repedéseket, a törésvonalak mentén azonban továbbra is vékonyabb marad a jég.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Videón a pillanat, amikor hangosan kettéreped a Balaton jege
Balatonfenyvesnél kamera rögzítette a jelenetet.
Látványosan megbolygatják Magyarország időjárását a hegyek
"Verecke híres útján jöttem én".
Sosem látott felvételeken a NATO egyik legmerészebb akciója – Így menekült meg a vesztésre álló Ukrajna?
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár utolsó hivatali évét követte nyomon egy most megjelent film.
Ezrek vonultak utcára Trump fenyegetése után: "El a kezekkel Grönlandtól"
"Grönland nem eladó".
Így keletkeznek a fantomdugók a pályán - Videón a minap kialakult torlódás
A forgalom láncreakció-szerűen torlódik fel.
Órákon belül sajátos meteorológiai jelenségnek lehetünk szemtanúi Magyarországon
Nem szokványos hideg lesz.
Meglepő, kit hívott meg Donald Trump a Békebizottságba
Kikerült az első névsor.
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!