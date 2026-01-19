Csökkenéssel nyit a BUX

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,
a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, így jelenleg 121 594 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,8 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb. Míg az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az ANY és az Appeninn indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
