Csökkenéssel nyit a BUX
Csökkenéssel nyit a BUX

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken Trump újabb vámfenyegetéseire, eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde is, bár a főbb nyugat-európai indexekhez képest kissé így is felülteljesítő a BUX.
A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, így jelenleg 121 594 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,8 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb. Míg az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az ANY és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
