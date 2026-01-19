Csökkenéssel nyit a BUX

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken Trump újabb vámfenyegetéseire, eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde is, bár a főbb nyugat-európai indexekhez képest kissé így is felülteljesítő a BUX.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, így jelenleg 121 594 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,8 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb. Míg az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az ANY és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ