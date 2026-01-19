Esnek a hazai blue chipek

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, a Mol árfolyama 0,8 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos mínuszban áll. Míg az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Gránit Bank papírjai állnak, amelyek árfolyama 2,4 százalékkal került lejjebb, az ANY árfolyama pedig 1,5 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 7,28 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
