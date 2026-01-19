Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

2024 azonos negyedévéhez képest 4 százalékos csökkenés látszik, ami a rendelésállomány negyedéves dinamikájából, a projektek kifutásából, valamint az új megrendelések állományba kerülésének időzítéséből adódik – közölte a cég. A közlemény hozzáteszi, hogy az elmúlt két év alapján a nyitott rendelésállomány így is éves átlagban 24%-os növekedési ütemet mutatott és a nyitott rendelésállomány továbbra is érdemi láthatóságot biztosít a következő időszak teljesítéseire.
Nyitott rendelésállományba kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster Csoporthoz tartozó összes leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek kiszámlázásra az ügyfelek számára.
A Cloud Solutions üzletág nyitott rendelésállományát a folyamatosan igényelt felhőalapú szolgáltatások és a kapcsolódó üzemeltetési, modernizációs projektek adják, amelyeket jelenleg főként a NIS2 megfeleléshez kötődő biztonsági fejlesztések, valamint a Copilot- és Azure AI-alapú megoldásokhoz kapcsolódó, egyre inkább megvalósítási fázisba lépő AI-transzformációs igények hajtanak.
A Digital Solutions üzletágban 2025. negyedik negyedévet követően a DACH, US és UK régióban a meglévő, rendszeres projektjek zavartalanul folytatódnak, továbbá 2–3 új, pilot jellegű projekt is előkészítés, illetve megvalósítás alatt áll. A tárgyévre vonatkozó megrendelések az első negyedév folyamán folyamatosan érkeznek be. 2025 év végén a hazaipiacon is több projekt indult, ezek előre láthatóan 2026 második negyedévében fejeződnek be – közölte a cég.
Címlapkép forrása: Portfolio
