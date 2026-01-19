Merész AI-újítást kaphatnak a tudósok Magyarországon: rejtett kapcsolatokat elemezhetnek

Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
Második éve rendezi meg AI Hackaton eseményét a HUN-REN, idén a versenyen tíz csapat mérte össze tudását. Volt olyan csapat, amely megoldásával a tudományos kutatás folyamatát reformálná meg, míg egy másik a mesterséges intelligencia segítségével a publikációk értékelését tenné átláthatóbbá.
A GeNEX csapatának ötletét találták a legjobbnak: a csapat egy olyan autonóm AI-rendszert javasolt, amely nem a megszokott „lépésről lépésre haladó” kutatást követi, hanem
távoli tudományterületek között keres új, váratlan kapcsolódásokat.
A rendszer tudományos publikációk absztraktjait elemzi, és tudatosan olyan, egymástól elkülönülő kutatási területekből válogat, amelyek együtt nagy eséllyel vezethetnek áttörő hipotézisekhez. Rendszerükben egy tanuló algoritmus segít eldönteni, mely kapcsolatok lehetnek valóban megvalósíthatóak, ezzel csökkentve a véletlen találgatást és növelve a nagy hatású felfedezések esélyét.
A második helyezett Team Nexus a projektjében minden állítást hivatkozásokhoz kötő és eredetgráfot építő rendszert fejlesztett a hamis információk és tudásbeli hiányok kezelésére, míg a harmadik csapat – az AI Based E2E Research Labor Automation – ötletével a laboratóriumi munkát ciklikus tanulási folyamatként értelmezve gyorsabb és hatékonyabb kutatást tenne lehetővé.
Ezen felül a zsűri – az Óbudai Egyetem felajánlásából – a legkreatívabb ötletet is díjazta. A Highway2Health csapat egy tudományos alapokra épülő, AI-támogatott preventív egészségügyi platformot álmodott meg időseknek a biztonságos életmódváltás, kockázatszűrés és személyre szabott coaching érdekében. A céljuk egy orvosilag felügyelt, adaptív útmutatás kialakítása a hosszabb, egészségesebb és aktívabb élet felé.
Az AI több, mint egy eszköz
Jakab Roland vezérigazgató szerint az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy közös gondolkodással, világos vízió mentén és következetes munkával valódi tudományos áttörések alapjai teremthetők meg.
A HUN-REN-ben a mesterséges intelligenciára nem pusztán eszközként tekintünk, hanem olyan kutatási infrastruktúraként, amely képes felgyorsítani és alapjaiban átalakítani a tudományos felfedezés folyamatát
– fogalmazott az eredményhirdetésen a zsűri elnökeként Jakab Roland.
Az első három helyezett csapat meghívást kapott a HUN-REN AI Symposium 2026-ra, a legjobb csapat tagjai pedig részt vehetnek a nemzetközi Helmholtz AI konferencián, továbbá a három nyertes automatikusan, a többi csapat pedig pályázat útján „open-ended” hozzáférést kap a kutatóhálózat AI-erőforrásaihoz.
A hackathon résztvevői az úgynevezett Agentic Discovery elveit alkalmazták, amelyek az autonóm, mégis emberi felügyelet mellett működő rendszerek összehangolt tanulását és eszközhasználatát teszik lehetővé.
A HUN-REN hosszú távú célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat. Ennek érdekében a kutatóhálózatban gyakorlati AI-szolgáltatásokat és közös platformokat terveznek, amelyeket a kutatók nap mint nap használhatnak, így az ötletekből nemzetközileg elismert eredmények születhetnek. További cél, hogy a mesterséges intelligencia aktív, integrált „társkutatóként” vegyen részt a tudományos munkában, miközben Magyarország hosszú távú innovációs teljesítményét is erősíti a hálózaton belüli közös kutatási kapacitások fejlesztésével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gyengébb Kína, mint azt hisszük
Ezt nem lehet már sokáig rejtegetni.
Aranyba önti a pénzét a világhírű milliárdos – Tud valamit, amit mások még nem?
Mindenki előtt járhat egy lépéssel.
Káosszal indul a hét az utakon: tömegbaleset az M1-en
Sok helyen torlódásra kell számítani.
Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére
Egyre nagyobb a nyomás az Európai Unión.
Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében
Hangosnak hangos Trump, de kicsi az esély az eszkalációra.
Közelednek a tervasztalos lakáshitelek, de erre a néhány kérdésre még a bankok sem tudják a választ
A nagybankok még nem készültek fel a társasházi építményi jog finanszírozására.
Visszatért az UniCredit Lengyelországba, nem is akárhogyan
A vállalati piacon erős árverseny indult be.
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!