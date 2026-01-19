Merész AI-újítást kaphatnak a tudósok Magyarországon: rejtett kapcsolatokat elemezhetnek

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Második éve rendezi meg AI Hackaton eseményét a HUN-REN, idén a versenyen tíz csapat mérte össze tudását. Volt olyan csapat, amely megoldásával a tudományos kutatás folyamatát reformálná meg, míg egy másik a mesterséges intelligencia segítségével a publikációk értékelését tenné átláthatóbbá.

A GeNEX csapatának ötletét találták a legjobbnak: a csapat egy olyan autonóm AI-rendszert javasolt, amely nem a megszokott „lépésről lépésre haladó” kutatást követi, hanem

távoli tudományterületek között keres új, váratlan kapcsolódásokat.

A rendszer tudományos publikációk absztraktjait elemzi, és tudatosan olyan, egymástól elkülönülő kutatási területekből válogat, amelyek együtt nagy eséllyel vezethetnek áttörő hipotézisekhez. Rendszerükben egy tanuló algoritmus segít eldönteni, mely kapcsolatok lehetnek valóban megvalósíthatóak, ezzel csökkentve a véletlen találgatást és növelve a nagy hatású felfedezések esélyét.

A második helyezett Team Nexus a projektjében minden állítást hivatkozásokhoz kötő és eredetgráfot építő rendszert fejlesztett a hamis információk és tudásbeli hiányok kezelésére, míg a harmadik csapat – az AI Based E2E Research Labor Automation – ötletével a laboratóriumi munkát ciklikus tanulási folyamatként értelmezve gyorsabb és hatékonyabb kutatást tenne lehetővé.

Ezen felül a zsűri – az Óbudai Egyetem felajánlásából – a legkreatívabb ötletet is díjazta. A Highway2Health csapat egy tudományos alapokra épülő, AI-támogatott preventív egészségügyi platformot álmodott meg időseknek a biztonságos életmódváltás, kockázatszűrés és személyre szabott coaching érdekében. A céljuk egy orvosilag felügyelt, adaptív útmutatás kialakítása a hosszabb, egészségesebb és aktívabb élet felé.

Az AI több, mint egy eszköz

Jakab Roland vezérigazgató szerint az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy közös gondolkodással, világos vízió mentén és következetes munkával valódi tudományos áttörések alapjai teremthetők meg.

A HUN-REN-ben a mesterséges intelligenciára nem pusztán eszközként tekintünk, hanem olyan kutatási infrastruktúraként, amely képes felgyorsítani és alapjaiban átalakítani a tudományos felfedezés folyamatát

– fogalmazott az eredményhirdetésen a zsűri elnökeként Jakab Roland.

Az első három helyezett csapat meghívást kapott a HUN-REN AI Symposium 2026-ra, a legjobb csapat tagjai pedig részt vehetnek a nemzetközi Helmholtz AI konferencián, továbbá a három nyertes automatikusan, a többi csapat pedig pályázat útján „open-ended” hozzáférést kap a kutatóhálózat AI-erőforrásaihoz.

A hackathon résztvevői az úgynevezett Agentic Discovery elveit alkalmazták, amelyek az autonóm, mégis emberi felügyelet mellett működő rendszerek összehangolt tanulását és eszközhasználatát teszik lehetővé.

A HUN-REN hosszú távú célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat. Ennek érdekében a kutatóhálózatban gyakorlati AI-szolgáltatásokat és közös platformokat terveznek, amelyeket a kutatók nap mint nap használhatnak, így az ötletekből nemzetközileg elismert eredmények születhetnek. További cél, hogy a mesterséges intelligencia aktív, integrált „társkutatóként” vegyen részt a tudományos munkában, miközben Magyarország hosszú távú innovációs teljesítményét is erősíti a hálózaton belüli közös kutatási kapacitások fejlesztésével.

