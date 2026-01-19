  • Megjelenítés
Merész AI-újítást kaphatnak a tudósok Magyarországon: rejtett kapcsolatokat elemezhetnek
Üzlet

Merész AI-újítást kaphatnak a tudósok Magyarországon: rejtett kapcsolatokat elemezhetnek

Portfolio
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kétnapos AI Agentic Discovery Hackathonján a résztvevők az autonóm AI-rendszerek tudományos felfedezéseket támogató innovatív lehetőségeit mutatták be. A verseny első helyezett csapata olyan kutatórendszert tervezett, amely merészen eltér a hagyományos módszerektől, és rejtett kapcsolatokból hoz létre forradalmi tudományos felfedezéseket. 

Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Második éve rendezi meg AI Hackaton eseményét a HUN-REN, idén a versenyen tíz csapat mérte össze tudását. Volt olyan csapat, amely megoldásával a tudományos kutatás folyamatát reformálná meg, míg egy másik a mesterséges intelligencia segítségével a publikációk értékelését tenné átláthatóbbá.

A GeNEX csapatának ötletét találták a legjobbnak: a csapat egy olyan autonóm AI-rendszert javasolt, amely nem a megszokott „lépésről lépésre haladó” kutatást követi, hanem

távoli tudományterületek között keres új, váratlan kapcsolódásokat.

A rendszer tudományos publikációk absztraktjait elemzi, és tudatosan olyan, egymástól elkülönülő kutatási területekből válogat, amelyek együtt nagy eséllyel vezethetnek áttörő hipotézisekhez. Rendszerükben egy tanuló algoritmus segít eldönteni, mely kapcsolatok lehetnek valóban megvalósíthatóak, ezzel csökkentve a véletlen találgatást és növelve a nagy hatású felfedezések esélyét.

Még több Üzlet

Jó hírt közölt a Hungarocontrol: nagyot csökkentek a járatkésések

Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Új világ jön a csalásoknál: szigorítást vezet be az MNB

A második helyezett Team Nexus a projektjében minden állítást hivatkozásokhoz kötő és eredetgráfot építő rendszert fejlesztett a hamis információk és tudásbeli hiányok kezelésére, míg a harmadik csapat – az AI Based E2E Research Labor Automation – ötletével a laboratóriumi munkát ciklikus tanulási folyamatként értelmezve gyorsabb és hatékonyabb kutatást tenne lehetővé.

Ezen felül a zsűri – az Óbudai Egyetem felajánlásából – a legkreatívabb ötletet is díjazta. A Highway2Health csapat egy tudományos alapokra épülő, AI-támogatott preventív egészségügyi platformot álmodott meg időseknek a biztonságos életmódváltás, kockázatszűrés és személyre szabott coaching érdekében. A céljuk egy orvosilag felügyelt, adaptív útmutatás kialakítása a hosszabb, egészségesebb és aktívabb élet felé.

Az AI több, mint egy eszköz

Jakab Roland vezérigazgató szerint az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy közös gondolkodással, világos vízió mentén és következetes munkával valódi tudományos áttörések alapjai teremthetők meg.

A HUN-REN-ben a mesterséges intelligenciára nem pusztán eszközként tekintünk, hanem olyan kutatási infrastruktúraként, amely képes felgyorsítani és alapjaiban átalakítani a tudományos felfedezés folyamatát

– fogalmazott az eredményhirdetésen a zsűri elnökeként Jakab Roland.

Jakab Roland
MI Koalíció/HUN-REN, elnök/vezérigazgató
Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. 2008-ban marketing- é
Tovább
Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. 2008-ban marketing- é Tovább

Az első három helyezett csapat meghívást kapott a HUN-REN AI Symposium 2026-ra, a legjobb csapat tagjai pedig részt vehetnek a nemzetközi Helmholtz AI konferencián, továbbá a három nyertes automatikusan, a többi csapat pedig pályázat útján „open-ended” hozzáférést kap a kutatóhálózat AI-erőforrásaihoz.

A hackathon résztvevői az úgynevezett Agentic Discovery elveit alkalmazták, amelyek az autonóm, mégis emberi felügyelet mellett működő rendszerek összehangolt tanulását és eszközhasználatát teszik lehetővé.

A HUN-REN hosszú távú célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat. Ennek érdekében a kutatóhálózatban gyakorlati AI-szolgáltatásokat és közös platformokat terveznek, amelyeket a kutatók nap mint nap használhatnak, így az ötletekből nemzetközileg elismert eredmények születhetnek. További cél, hogy a mesterséges intelligencia aktív, integrált „társkutatóként” vegyen részt a tudományos munkában, miközben Magyarország hosszú távú innovációs teljesítményét is erősíti a hálózaton belüli közös kutatási kapacitások fejlesztésével.

Kapcsolódó cikkünk

Tudományos áttörés: magyar kutatók térképezték fel elsőként az agyunk titkos mechanizmusát

Gyökeresen átalakul a magyar kutatási hálózat - Béremelés és AI-forradalom jön a HUN-REN-nél

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn
Juhász Gergely: új pénzügyi világrend épül, aminek az arany lesz a középpontja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility