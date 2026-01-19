  • Megjelenítés
Olcsón megúszta a hétfőt a magyar tőzsde
Olcsón megúszta a hétfőt a magyar tőzsde

Portfolio
A BUX index mindössze 0,1 százalékos mínuszban zárta a hét első kereskedési napját, ezzel a magyar index igencsak felülteljesített a nemzetközi áltaghoz viszonyítva, Európa-szerte nagy esést láthattunk, miután Grönland ügye miatt újabb vámháború fenyegeti a kontinenst.
Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Mol és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,4 százalékkal, utóbbié 0,3 százalékkal, eközben az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,4, utóbbi 0,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb, az ANY árfolyama pedig 1,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 12,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
