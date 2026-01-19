Rejtett értéket találtunk - Itt egy vonzó befektetés, ami éppen kitörés előtt áll!

Mi lehet a következő, amit megtépnek?
Nagy emelkedésen vagyunk túl a tőkepiacokon, gyakorlatilag történelmi csúcson vannak a részvénypiacok, az arany, az ezüst, a réz, a platina, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az égig emelkedő grafikonokat látunk.
Elég csak végig nézni az idei teljesítményeken, a tavalyi rali után bő 2 hét alatt
- közel negyedével drágult az ezüst,
- nyolcadával a platina és a palládium,
- és több mint 10 százalékot lehetett keresni a magyar tőzsdén.
Szóval meredeken emelkedő grafikonokból nincs hiány, ezért is irányul a piaci szereplők figyelme egyre inkább a lemaradókra.
