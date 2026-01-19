Új program indul Németországban elektromos autók támogatására - Kínai autót is lehet venni belőle

Németország hárommilliárd eurós támogatási programmal élénkíti az elektromos autók piacát, amely minden gyártó, így a kínai vállalatok előtt is nyitva áll – közölte Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter a Financial Times tudósítása szerint.

A támogatás visszamenőleg az év elejétől érvényes, és 2029-ig tart.

A keretösszegből várhatóan mintegy 800 ezer új autó vásárlását vagy lízingelését lehet majd finanszírozni.

Az alacsonyabb és közepes jövedelmű háztartások 1500 és 6000 euró közötti összeget igényelhetnek, a család méretétől és az adóköteles jövedelemtől függően. A program nemcsak a tisztán elektromos járművekre vonatkozik, hanem a bizonyos kibocsátási határérték alatti plug-in hibridekre és a hatótávnövelővel felszerelt modellekre is kiterjed.

Schneider hangsúlyozta, hogy jelenleg nem látja jelét a kínai gyártók tömeges beáramlásának a német piacra, ezért nem tartja indokoltnak a részvételük korlátozását. Ez éles ellentétben áll például a brit gyakorlattal, ahol a hasonló ösztönző program a gyakorlatban kizárta a kínai márkákat.

A kínai autógyártók az uniós védővámok ellenére ugyan növelni tudták jelenlétüket Németországban, piaci részesedésük azonban továbbra is csekély. A BYD például 2025-ben mintegy 23 ezer autót értékesített az országban – ez nyolcszorosa az egy évvel korábbi mennyiségnek –, ám így is csak a teljes piac nagyjából egy százalékát teszi ki.

Az új támogatási rendszerre a kormány szerint égető szükség volt. Miután Németország 2023 végén váratlanul megszüntette az előző programot, az elektromos autók eladása 2024-ben 27 százalékkal esett vissza. A piac azóta magához tért: 2025-ben már 545 ezer új akkumulátoros járművet regisztráltak, ami meghaladja a 2023-as szintet.

A német autóipari szövetség, a VDA üdvözölte a bejelentést, ugyanakkor figyelmeztetett: a program csak "szalmaláng" marad, ha a kormány nem fejleszti érdemben a töltőhálózatot, és nem biztosít tartósan megfizethető energiaárakat.

