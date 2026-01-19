  • Megjelenítés
Újabb vámokról beszél Trump, ütik az európai autógyártókat
Újabb vámokról beszél Trump, ütik az európai autógyártókat

Portfolio
Trump vámfenyegetéseire meredek esésbe kezdtek ma reggel a nyitást követően a legnagyobb európai autógyártók részvényei, jellemzően 3-4 százalékos mínuszokat látni a papíroknál.
A hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében, ami általános kockázatkerülést indított el a világ tőzsdéin. Míg az arany és az ezüst emelkednek, a kriptók és a részvénypiacok esnek.

Az autóipar általánosan rendkívül érzékeny a vámokra, tekintve az ellátási láncok magas fokú globalizáltságát és az észak-amerikai gyártási tevékenységektől való erős függőséget. Az amerikai elnök újabb vámfenyegetéseinek gy a

legnagyobb vesztesei ma reggel a tőzsdéken a nagy európai autógyártók:

  • a BMW 4,2 százalékot esett
bmw
  • a Volkswagen 3,3 százalékos mínuszban áll
volkwagen
  • a Mercedes-Benz 3,3 százalékot esett
mercedes
  • a Renault 3,2 százalékkal került lejjebb
renault
  • a Stellantis 4,2 százalékot veszített értékéből.
stelantis
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

