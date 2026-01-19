Újabb vámokról beszél Trump, ütik az európai autógyártókat

Trump vámfenyegetéseire meredek esésbe kezdtek ma reggel a nyitást követően a legnagyobb európai autógyártók részvényei, jellemzően 3-4 százalékos mínuszokat látni a papíroknál.

A hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében, ami általános kockázatkerülést indított el a világ tőzsdéin. Míg az arany és az ezüst emelkednek, a kriptók és a részvénypiacok esnek.

Az autóipar általánosan rendkívül érzékeny a vámokra, tekintve az ellátási láncok magas fokú globalizáltságát és az észak-amerikai gyártási tevékenységektől való erős függőséget. Az amerikai elnök újabb vámfenyegetéseinek gy a

legnagyobb vesztesei ma reggel a tőzsdéken a nagy európai autógyártók:

a BMW 4,2 százalékot esett

a Volkswagen 3,3 százalékos mínuszban áll

a Mercedes-Benz 3,3 százalékot esett

a Renault 3,2 százalékkal került lejjebb

a Stellantis 4,2 százalékot veszített értékéből.

