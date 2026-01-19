Váratlan fordulat a gyógyszeriparban: az európai betegek kerülhetnek bajba az amerikai döntés miatt

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója – aki tavaly elsőként kötött megállapodást Donald Trump amerikai elnökkel a gyógyszerárakról – azt nyilatkozta, hogy az egyezség külföldön áremelésekre kényszeríti a vállalatot. "Vagy az amerikai árat csökkentjük a francia szintre, vagy leállítjuk a szállítást Franciaországba" – mondta Bourla a JPMorgan éves egészségügyi konferenciáján.

Más gyógyszeripari vezetők a konferencián arról beszéltek, hogy

fontolgatják egyes készítmények európai bevezetésének késleltetését vagy akár teljes leállítását.

Trump tavaly árcsökkentést követelt a gyógyszergyártóktól, és vámok kilátásba helyezésével gyakorolt nyomást rájuk. Idén januárig 16 globális gyógyszercég – az AstraZenecától a Roche Genentech-részlegéig – vállalta az amerikai árak mérséklését. Ezek a Fehér Házban megkötött megállapodások arra kötelezik a vállalatokat, hogy bizonyos amerikai gyógyszerárakat más fejlett országok, például Kanada, az európai államok és Japán árszintjéhez igazítsanak.

A megállapodások véglegesítésével a gyógyszergyártók most

Európára és más piacokra helyezik át a nyomást, hogy ellensúlyozzák az amerikai bevételkiesést.

Történelmileg az állami egészségügyi rendszerrel rendelkező európai országok erős alkupozícióban voltak a gyógyszergyártókkal szemben, és alacsony árakat tudtak kialkudni. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a magán- és állami egészségügyi szolgáltatók nem közösen tárgyalnak a gyógyszerárakról, így a gyártók könnyebben érvényesíthetik az érdekeiket.

Elemzők szerint a feszültségek várhatóan az európai piacra lépések késlekedéséhez vezetnek.

Az európai gyógyszerbevezetések már most is körülbelül egy évvel elmaradnak az amerikaiaktól

– mondta a Financial Times-nak a Capstone egészségügyi tanácsadócég alelnöke.

A Bristol Myers Squibb tavaly azzal fenyegetett, hogy nem dobja piacra népszerű skizofrénia elleni szerét az Egyesült Királyságban, ha nem emelhet árat. Decemberben az Egyesült Királyság az Egyesült Államokkal kötött megállapodásában vállalta a gyógyszerárak növelését. A Gilead vezérigazgatója szerint a Trumppal kötött árazási megállapodásuk "valódi lehetőséget ad a világ többi részén érvényes árak újragondolására".

