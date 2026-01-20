Esésben a Richter

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot esett.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 2,3 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,6 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 9,38 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
