Esésben a Richter
Esésben a Richter

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulatba simulva egyre nagyobb mínuszokat látunk a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter teljesít a legrosszabban.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot esett.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 2,3 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 9,38 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
