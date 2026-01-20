  • Megjelenítés
Üzlet

Új korszak kezdődhet az iPhone-nál - Jön a drága, hajlítható csúcsmobil!

Portfolio
A Citi elemzője szerint az Apple idén belép az összehajtható telefonok piacára, az új iPhone extrém magas ára ellenére már az első évben milliós darabszámban fogyhat, írja a Yahoo Finance.

A Citi elemzője, Atif Malik szerint

az Apple már 2026 második felében megkezdi az összehajtható iPhone gyors felfuttatását, amely 2027-ben tovább erősödhet.

Várakozása szerint az új modell az Apple szokásos őszi bemutatóján jelenik meg az iPhone 18 Pro és Pro Max készülékekkel együtt.

Az eszköz ára nagyjából 2000 dollár lehet, ami miatt az első évben még korlátozottabb mennyiséggel számolnak, körülbelül 8 millió darabbal 2026-ban, ami az összes iPhone-szállítás mintegy 3 százaléka.

Malik szerint 2027-re ez a szám akár 20 millió darabra is nőhet.

Az elemző fenntartja vételi ajánlását az Apple részvényeire, a célárat viszont 330 dollárról 315 dollárra csökkentette, elsősorban a memóriachipek drágulása miatt jelentkező marzserózió miatt.

Címlapkép forrása: 2025 UCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

