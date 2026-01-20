Új korszak kezdődhet az iPhone-nál - Jön a drága, hajlítható csúcsmobil!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A Citi elemzője, Atif Malik szerint
az Apple már 2026 második felében megkezdi az összehajtható iPhone gyors felfuttatását, amely 2027-ben tovább erősödhet.
Várakozása szerint az új modell az Apple szokásos őszi bemutatóján jelenik meg az iPhone 18 Pro és Pro Max készülékekkel együtt.
Az eszköz ára nagyjából 2000 dollár lehet, ami miatt az első évben még korlátozottabb mennyiséggel számolnak, körülbelül 8 millió darabbal 2026-ban, ami az összes iPhone-szállítás mintegy 3 százaléka.
Malik szerint 2027-re ez a szám akár 20 millió darabra is nőhet.
Az elemző fenntartja vételi ajánlását az Apple részvényeire, a célárat viszont 330 dollárról 315 dollárra csökkentette, elsősorban a memóriachipek drágulása miatt jelentkező marzserózió miatt.
