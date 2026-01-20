Vicc az egész világ - Most akkor Elon Musk tényleg megveszi a Ryanairt?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A történet akkor indult, amikor Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója egy interjúban egyértelművé tette, hogy a légitársaság nem tervezi a SpaceX Starlink műholdas internetének bevezetését a repülőgépein. O’Leary szerint az antenna felszerelése növelné a légellenállást, ami magasabb üzemanyagfogyasztáshoz vezetne, ez pedig ellentétes a Ryanair rendkívül költségérzékeny üzleti modelljével. Hozzátette azt is, hogy az egy óránál rövidebb járatokon az utasok többsége nem is hajlandó fizetni a fedélzeti internetért, ezért a beruházás nem térülne meg. Ez eddig egy korrekt, észérvekkel alátámasztott válasz volt egy üzleti ötletre.

Első körben még Elon Musk is érvekkel belül reagált az X-en, vitatva O’Leary állításait. Musk szerint a Starlink repülőgépes megoldása már most is aerodinamikailag optimalizált, és a valós üzemanyagtöbblet, amit a használatuk okoz, elhanyagolható. Musk szerint a fedélzeti internet iránti igény világszerte nő, különösen az üzleti utazók és a fiatalabb utasok körében. Musk bejegyzései gyorsan nagy figyelmet kaptak, és a vita innentől nyilvánosan zajlott tovább.

Ezen a ponton kezdtek elfajulni a dolgok, O’Leary több interjúban is élesen bírálta Muskot, azt állítva, hogy nincs valódi rálátása a légiközlekedés működésére, és hogy a Starlink üzleti szempontból nem illeszkedik a Ryanair modelljéhez. Musk erre újabb X posztokban reagált, amelyekben félretájékozottnak nevezte a Ryanair vezetőjét, aztán már csak totális idiótának, akit ki kellene rúgni.

Most ott tartunk, hogy

Musk egy nyilvános szavazást indított az X-en arról, hogy vásárolja-e meg a Ryanairt.

Most éppen 77-23-ra az igenek állnak győzelemre.

Bár Musk nem jelezte egyértelműen, hogy komolyan fontolóra venné az akvizíciót, a poszt nagyot ment, és már közel egymillióan szavaztak. Az ötlet nyilván provokatív és humoros(nak szánt), mint valódi üzleti szándék.

Erre az egészre pedig nyilván rárepült (LOL) a Ryanair, az idióta Muskra egy jó kis kampányt húztak fel:

Szerdán pedig jöhet az újabb felvonás, egy sajtótájékoztató:

A történetnek van egy viszonylag fontos rétege is, mégpedig az, hogy a konfliktus nem hagyományos sajtóban eszkalálódott, hanem Musk szempontjából érthető módon, saját platformján, az X-en. Itt Musk nemcsak a vita egyik szereplője, hanem maga a közeg is, amely felerősíti és terjeszti az üzeneteit. Az X algoritmusa kifejezetten jutalmazza a provokatív, nagy reakciót kiváltó tartalmakat, a nyilvános szavazások pedig egy üzleti vitát pillanatok alatt közösségi látványszavazássá alakítanak. Ez már messze túlmutat azon, hogy lesz-e Starlink a Ryanair gépein.

Elemzők gyorsan jelezték, hogy egy esetleges felvásárlás komoly akadályokba ütközne,

az európai uniós szabályozás értelmében egy EU alapú légitársaság többségi tulajdonának és irányításának európai kézben kell maradnia, ami jelentősen korlátozná egy amerikai technológiai milliárdos mozgásterét,

de a Ryanair rendkívül szigorú költségkontrollja és Musk technológia központú vállalkozásai között jelentős kulturális és stratégiai különbségek is lennének.

Musk vagyonából egyébként bőven kijönne a Ryanair, a Bloomberg becslése szerint a vagyona jelenleg 681 milliárd dollár, amivel messze ő a leggazdagabb ember.

A Ryanair piaci értéke jelenleg közel 35 milliárd dollár, amivel első az európai légitársaságok között.

Musk vagyona persze nem készpénz, de ha az lenne, akkor abból majdnem 20 Ryanair is kijönne.

Meg persze ha tényleg felvásárolná, akkor az biztosan nem piaci árfolyamon történne, még ha rá is bólintana minden részvényes.

Mindenesetre a Ryanair felvásárlásának ötlete első ránézésre egyértelműen vicc, de azért annak idején a Twitter megvásárlása is hasonló módon indult, eleinte sokan provokációnak vagy trollkodásnak gondolták, aztán lett belőle egy 44 milliárd dolláros tranzakció. A Ryanairnél a szabályozási és üzleti akadályok sokkal komolyabbak, de azért jogos a kérdés, hogy Musk kommunikációjában hol húzódik ma a határ a poén, a nyomásgyakorlás és a tényleges üzleti szándék között.

