Vicc az egész világ - Most akkor Elon Musk tényleg megveszi a Ryanairt?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A történet akkor indult, amikor Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója egy interjúban egyértelművé tette, hogy a légitársaság nem tervezi a SpaceX Starlink műholdas internetének bevezetését a repülőgépein. O’Leary szerint az antenna felszerelése növelné a légellenállást, ami magasabb üzemanyagfogyasztáshoz vezetne, ez pedig ellentétes a Ryanair rendkívül költségérzékeny üzleti modelljével. Hozzátette azt is, hogy az egy óránál rövidebb járatokon az utasok többsége nem is hajlandó fizetni a fedélzeti internetért, ezért a beruházás nem térülne meg. Ez eddig egy korrekt, észérvekkel alátámasztott válasz volt egy üzleti ötletre.
Első körben még Elon Musk is érvekkel belül reagált az X-en, vitatva O’Leary állításait. Musk szerint a Starlink repülőgépes megoldása már most is aerodinamikailag optimalizált, és a valós üzemanyagtöbblet, amit a használatuk okoz, elhanyagolható. Musk szerint a fedélzeti internet iránti igény világszerte nő, különösen az üzleti utazók és a fiatalabb utasok körében. Musk bejegyzései gyorsan nagy figyelmet kaptak, és a vita innentől nyilvánosan zajlott tovább.
Ezen a ponton kezdtek elfajulni a dolgok, O’Leary több interjúban is élesen bírálta Muskot, azt állítva, hogy nincs valódi rálátása a légiközlekedés működésére, és hogy a Starlink üzleti szempontból nem illeszkedik a Ryanair modelljéhez. Musk erre újabb X posztokban reagált, amelyekben félretájékozottnak nevezte a Ryanair vezetőjét, aztán már csak totális idiótának, akit ki kellene rúgni.
Most ott tartunk, hogy
Musk egy nyilvános szavazást indított az X-en arról, hogy vásárolja-e meg a Ryanairt.
Most éppen 77-23-ra az igenek állnak győzelemre.
Bár Musk nem jelezte egyértelműen, hogy komolyan fontolóra venné az akvizíciót, a poszt nagyot ment, és már közel egymillióan szavaztak. Az ötlet nyilván provokatív és humoros(nak szánt), mint valódi üzleti szándék.
Erre az egészre pedig nyilván rárepült (LOL) a Ryanair, az idióta Muskra egy jó kis kampányt húztak fel:
Szerdán pedig jöhet az újabb felvonás, egy sajtótájékoztató:
A történetnek van egy viszonylag fontos rétege is, mégpedig az, hogy a konfliktus nem hagyományos sajtóban eszkalálódott, hanem Musk szempontjából érthető módon, saját platformján, az X-en. Itt Musk nemcsak a vita egyik szereplője, hanem maga a közeg is, amely felerősíti és terjeszti az üzeneteit. Az X algoritmusa kifejezetten jutalmazza a provokatív, nagy reakciót kiváltó tartalmakat, a nyilvános szavazások pedig egy üzleti vitát pillanatok alatt közösségi látványszavazássá alakítanak. Ez már messze túlmutat azon, hogy lesz-e Starlink a Ryanair gépein.
Elemzők gyorsan jelezték, hogy egy esetleges felvásárlás komoly akadályokba ütközne,
- az európai uniós szabályozás értelmében egy EU alapú légitársaság többségi tulajdonának és irányításának európai kézben kell maradnia, ami jelentősen korlátozná egy amerikai technológiai milliárdos mozgásterét,
- de a Ryanair rendkívül szigorú költségkontrollja és Musk technológia központú vállalkozásai között jelentős kulturális és stratégiai különbségek is lennének.
Musk vagyonából egyébként bőven kijönne a Ryanair, a Bloomberg becslése szerint a vagyona jelenleg 681 milliárd dollár, amivel messze ő a leggazdagabb ember.
A Ryanair piaci értéke jelenleg közel 35 milliárd dollár, amivel első az európai légitársaságok között.
Musk vagyona persze nem készpénz, de ha az lenne, akkor abból majdnem 20 Ryanair is kijönne.
Meg persze ha tényleg felvásárolná, akkor az biztosan nem piaci árfolyamon történne, még ha rá is bólintana minden részvényes.
Mindenesetre a Ryanair felvásárlásának ötlete első ránézésre egyértelműen vicc, de azért annak idején a Twitter megvásárlása is hasonló módon indult, eleinte sokan provokációnak vagy trollkodásnak gondolták, aztán lett belőle egy 44 milliárd dolláros tranzakció. A Ryanairnél a szabályozási és üzleti akadályok sokkal komolyabbak, de azért jogos a kérdés, hogy Musk kommunikációjában hol húzódik ma a határ a poén, a nyomásgyakorlás és a tényleges üzleti szándék között.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!
Mutatjuk a helyszíneket.
Újabb nagyhatalom állt bele az amerikai elnökbe Grönland miatt
Fokozódik a nyomás.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Új korszak kezdődhet az iPhone-nál - Jön a drága, hajlítható csúcsmobil!
Milliós eladásokkal indulhat az új telefon.
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!