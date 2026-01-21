Aktív vulkánnál tűnt el egy helikopter, turistákkal a fedélzeten

A helikopter kedden, helyi idő szerint 10:52-kor szállt fel Aso városából egy rövid, körülbelül tízperces városnéző útra, ám a kijelölt időpontig nem érkezett vissza a felszállás helyszínére.
A rendőrség helikoptere délután négy óra körül egy repülőeszközre emlékeztető tárgyat észlelt a Nakadake kráterében, amely az Aso-hegy öt vulkánjának egyike. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban az eltűnt helikopterről van-e szó.
A 64 éves pilóta mintegy negyven éve repül, utasai egy tajvani férfi és egy tajvani nő voltak. Az amerikai gyártmányú Robinson R44-es gép aznap már két túrát gond nélkül teljesített, azokon semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak – közölte az üzemeltető Takumi Enterprise.
A Nakadake felett kedden felhős, kedvezőtlen időjárás uralkodott, ezért a keresést estére felfüggesztették, majd szerda reggel folytatták.
A cég a baleset után valamennyi helikopterét a földön tartja.
Az Aso-hegy vulkanikus tája felett szervezett helikopteres túrák a délnyugat-japáni Kumamoto prefektúra egyik fő turistalátványosságának számítanak. Kitörés utoljára 2021-ben volt a térségben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Van élet a dollár után?
Paola Subacchi elemzése.
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért
A Deutsche Bank bemutatta azt a hátraarcot, amit Washingtonban vártak.
Különleges időjárási jelenséget láthat, aki ma felnéz az égre
A sivatagi pornak köszönhetően.
Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra
Minden áron meg akarják törni Zelenszkij uralmát.
A régió gazdasága elérte teljesítőképessége határait, a bővülésnek a munkaerő hiánya szab gátat
Berta Pétert, a WHC Csoport ügyvezetőjét kérdeztük.
Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők
2017 óta nem volt ilyenre példa.
Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát
Már a piacok is megrettentek a gondolatra, ami egyre közelebb kerül, ha nem hátrál meg Trump.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás
Mi lesz így az újlakásárakkal?
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!