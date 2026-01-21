Aktív vulkánnál tűnt el egy helikopter, turistákkal a fedélzeten

A helikopter kedden, helyi idő szerint 10:52-kor szállt fel Aso városából egy rövid, körülbelül tízperces városnéző útra, ám a kijelölt időpontig nem érkezett vissza a felszállás helyszínére.

A rendőrség helikoptere délután négy óra körül egy repülőeszközre emlékeztető tárgyat észlelt a Nakadake kráterében, amely az Aso-hegy öt vulkánjának egyike. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban az eltűnt helikopterről van-e szó.

A 64 éves pilóta mintegy negyven éve repül, utasai egy tajvani férfi és egy tajvani nő voltak. Az amerikai gyártmányú Robinson R44-es gép aznap már két túrát gond nélkül teljesített, azokon semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak – közölte az üzemeltető Takumi Enterprise.

A Nakadake felett kedden felhős, kedvezőtlen időjárás uralkodott, ezért a keresést estére felfüggesztették, majd szerda reggel folytatták.

A cég a baleset után valamennyi helikopterét a földön tartja.

Az Aso-hegy vulkanikus tája felett szervezett helikopteres túrák a délnyugat-japáni Kumamoto prefektúra egyik fő turistalátványosságának számítanak. Kitörés utoljára 2021-ben volt a térségben.

