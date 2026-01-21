Csúnyán elbántak az amerikai piacokkal - Mi jöhet ma?

A menedékeszközök eközben jól teljesítenek, az arany ára új csúcsra emelkedett. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
A Netflix kedden közzétett negyedéves jelentése felülmúlta a Wall Street bevételi és profitvárakozásait, a részvényárfolyam mégis több mint 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, miközben a vállalat a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott küzdelemre összpontosít.
Davosban tárgyal Jászai Gellért
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak - számolt be LinkedIn-posztjában Jászai Gellért.
Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany
Az arany ára szerdán újabb történelmi csúcsra emelkedett, átlépte a 4800 dolláros szintet. A meredek emelkedés hátterében a Fehér Ház vámfenyegetései és a globális kereskedelmi háború rémének erősödése áll, ami a befektetőket egyre inkább a biztonságos menedékeszközök felé tereli - közölte a Cnbc.
Korrekció jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,46 százalékot esett, a Hang Seng 0,05 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,27 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból a friss jelzáloghitel-igénylési adatok érkeznek, amelyek a lakáspiac és a kamatkörnyezet kapcsolatáról adhatnak jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 488,59
|-1,8%
|-1,4%
|0,7%
|0,9%
|11,5%
|55,5%
|S&P 500
|6 796,86
|-2,1%
|-2,4%
|-0,6%
|-0,7%
|13,3%
|76,5%
|Nasdaq
|24 987,57
|-2,1%
|-2,9%
|-1,4%
|-1,0%
|16,5%
|87,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 991,1
|-1,1%
|-1,0%
|7,0%
|5,3%
|36,2%
|85,8%
|Hang Seng
|26 487,51
|-0,3%
|-1,3%
|3,1%
|3,3%
|32,9%
|-11,6%
|CSI 300
|4 718,88
|-0,3%
|-0,9%
|3,3%
|1,9%
|23,2%
|-13,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 703,12
|-1,0%
|-2,8%
|1,7%
|0,9%
|17,7%
|77,4%
|CAC
|8 062,58
|-0,6%
|-3,4%
|-1,1%
|-1,1%
|4,3%
|43,2%
|FTSE
|10 126,78
|-0,7%
|-0,1%
|2,3%
|2,0%
|18,9%
|50,2%
|FTSE MIB
|44 713,46
|-1,1%
|-1,8%
|-0,1%
|-0,5%
|23,7%
|97,4%
|IBEX
|17 429,1
|-1,3%
|-1,5%
|1,5%
|0,7%
|45,9%
|112,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 282,7
|-0,7%
|2,0%
|9,9%
|9,2%
|41,2%
|175,0%
|ATX
|5 370,85
|-1,3%
|-0,7%
|2,6%
|0,8%
|41,3%
|77,5%
|PX
|2 650,35
|-2,9%
|-3,4%
|-0,1%
|-1,3%
|42,5%
|146,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 870
|-1,2%
|-0,1%
|7,3%
|7,9%
|57,5%
|171,7%
|Mol
|3 592
|1,3%
|10,5%
|27,2%
|22,2%
|23,4%
|56,0%
|Richter
|10 250
|-2,4%
|-0,4%
|5,3%
|3,9%
|-5,4%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 928
|0,9%
|4,2%
|6,2%
|7,6%
|37,9%
|380,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,3
|1,5%
|-0,9%
|6,2%
|5,3%
|-23,2%
|13,4%
|Brent
|64,94
|1,2%
|-0,9%
|7,3%
|6,7%
|-18,6%
|15,6%
|Arany
|4 741,59
|1,5%
|2,8%
|9,2%
|9,6%
|75,2%
|154,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,1250
|-0,1%
|-0,3%
|-0,5%
|0,3%
|-6,4%
|7,8%
|USDHUF
|328,3809
|-0,8%
|-1,0%
|-0,6%
|0,4%
|-17,0%
|11,3%
|GBPHUF
|441,2700
|-0,7%
|-0,9%
|-0,1%
|0,1%
|-9,3%
|9,5%
|EURUSD
|1,1728
|0,8%
|0,7%
|0,2%
|-0,1%
|12,8%
|-3,1%
|USDJPY
|158,0650
|0,0%
|-0,5%
|0,4%
|0,8%
|1,5%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3458
|0,3%
|0,2%
|0,7%
|0,1%
|9,5%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 316
|-4,6%
|-7,4%
|0,3%
|-0,5%
|-13,5%
|148,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|1,5%
|2,8%
|3,9%
|3,1%
|-6,9%
|293,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|0,7%
|0,2%
|-1,4%
|-1,5%
|13,0%
|-606,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,82
|-0,3%
|1,3%
|-0,7%
|-0,7%
|-3,5%
|181,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: thianchai sitthikongsak
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos

Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
