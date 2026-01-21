  • Megjelenítés
Csúnyán elbántak az amerikai piacokkal - Mi jöhet ma?
Portfolio
Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai piacok október óta nem látott esést szenvedtek el, miután Donald Trump még a hétvégén vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy az USA megszerezze Grönlandot. Európai vezetők elfogadhatatlannak nevezték az elnök fenyegetéseit, és válaszlépéseket ígértek. Az ismét fellobbanó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek hatására kockázatkerülőbbé vált a piac, az ázsiai tőzsdék többnyire lekövették a tegnapi amerikai esést, Európában pedig iránykeresés jöhet a hét eleji lejtmenet után.

A menedékeszközök eközben jól teljesítenek, az arany ára új csúcsra emelkedett. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban

A Netflix kedden közzétett negyedéves jelentése felülmúlta a Wall Street bevételi és profitvárakozásait, a részvényárfolyam mégis több mint 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, miközben a vállalat a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott küzdelemre összpontosít.

Tovább a cikkhez
Davosban tárgyal Jászai Gellért

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak - számolt be LinkedIn-posztjában Jászai Gellért.

Tovább a cikkhez
Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany

Az arany ára szerdán újabb történelmi csúcsra emelkedett, átlépte a 4800 dolláros szintet. A meredek emelkedés hátterében a Fehér Ház vámfenyegetései és a globális kereskedelmi háború rémének erősödése áll, ami a befektetőket egyre inkább a biztonságos menedékeszközök felé tereli - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Korrekció jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,46 százalékot esett, a Hang Seng 0,05 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,27 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból a friss jelzáloghitel-igénylési adatok érkeznek, amelyek a lakáspiac és a kamatkörnyezet kapcsolatáról adhatnak jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 488,59 -1,8% -1,4% 0,7% 0,9% 11,5% 55,5%
S&P 500 6 796,86 -2,1% -2,4% -0,6% -0,7% 13,3% 76,5%
Nasdaq 24 987,57 -2,1% -2,9% -1,4% -1,0% 16,5% 87,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 991,1 -1,1% -1,0% 7,0% 5,3% 36,2% 85,8%
Hang Seng 26 487,51 -0,3% -1,3% 3,1% 3,3% 32,9% -11,6%
CSI 300 4 718,88 -0,3% -0,9% 3,3% 1,9% 23,2% -13,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 703,12 -1,0% -2,8% 1,7% 0,9% 17,7% 77,4%
CAC 8 062,58 -0,6% -3,4% -1,1% -1,1% 4,3% 43,2%
FTSE 10 126,78 -0,7% -0,1% 2,3% 2,0% 18,9% 50,2%
FTSE MIB 44 713,46 -1,1% -1,8% -0,1% -0,5% 23,7% 97,4%
IBEX 17 429,1 -1,3% -1,5% 1,5% 0,7% 45,9% 112,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 282,7 -0,7% 2,0% 9,9% 9,2% 41,2% 175,0%
ATX 5 370,85 -1,3% -0,7% 2,6% 0,8% 41,3% 77,5%
PX 2 650,35 -2,9% -3,4% -0,1% -1,3% 42,5% 146,6%
Magyar blue chipek              
OTP 37 870 -1,2% -0,1% 7,3% 7,9% 57,5% 171,7%
Mol 3 592 1,3% 10,5% 27,2% 22,2% 23,4% 56,0%
Richter 10 250 -2,4% -0,4% 5,3% 3,9% -5,4% 29,4%
Magyar Telekom 1 928 0,9% 4,2% 6,2% 7,6% 37,9% 380,8%
Nyersanyagok              
WTI 60,3 1,5% -0,9% 6,2% 5,3% -23,2% 13,4%
Brent 64,94 1,2% -0,9% 7,3% 6,7% -18,6% 15,6%
Arany 4 741,59 1,5% 2,8% 9,2% 9,6% 75,2% 154,2%
Devizák              
EURHUF 385,1250 -0,1% -0,3% -0,5% 0,3% -6,4% 7,8%
USDHUF 328,3809 -0,8% -1,0% -0,6% 0,4% -17,0% 11,3%
GBPHUF 441,2700 -0,7% -0,9% -0,1% 0,1% -9,3% 9,5%
EURUSD 1,1728 0,8% 0,7% 0,2% -0,1% 12,8% -3,1%
USDJPY 158,0650 0,0% -0,5% 0,4% 0,8% 1,5% 52,5%
GBPUSD 1,3458 0,3% 0,2% 0,7% 0,1% 9,5% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 316 -4,6% -7,4% 0,3% -0,5% -13,5% 148,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 1,5% 2,8% 3,9% 3,1% -6,9% 293,5%
10 éves német állampapírhozam 2,82 0,7% 0,2% -1,4% -1,5% 13,0% -606,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,82 -0,3% 1,3% -0,7% -0,7% -3,5% 181,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
