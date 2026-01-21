Davosban tárgyal Jászai Gellért

A davosi találkozók egyik kiemelt eseménye a Sebastian Kurz volt osztrák szövetségi kancellárral, a Dream társalapítójával folytatott megbeszélés volt. A Dream egy kiberbiztonsági és mesterséges intelligenciára épülő technológiai vállalat, amely állami és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló megoldásokat fejleszt. A megbeszélésen a felek áttekintették a már elindított partnerség további lépéseit. Az együttműködés előkészítése előrehaladott szakaszban jár: a 4iG Space and Defence Technologies Plc. értékeli és integrálja a Dream technológiai képességeit, összhangban a vállalat védelmi és biztonsági digitalizációs stratégiájával.
Arda Ermuttal, a Türkiye Wealth Fund vezérigazgatójával és igazgatósági tagjával szervezett találkozón a megbeszélés középpontjában a stratégiai együttműködés fő irányai, a lehetséges közös digitális infrastruktúra-befektetések, valamint a hosszú távú regionális és globális célokhoz illeszkedő növekedési lehetőségek álltak.
A fórum keretében Jászai Gellért találkozott Aleksandar Vučić-csal, Szerbia elnökével, akivel a magyar-szerb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a távközlés és a digitális infrastruktúra területén, amely a régió számára egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.
A Hatem Dowidar-ral, az e& csoport vezérigazgatójával folytatott egyeztetésen áttekintették a tavaly nyáron aláírt megállapodás megvalósításának előrehaladását, különös tekintettel a nemzetközi digitális infrastruktúra- és adatközponti beruházásokra.
A davosi program részeként Jászai Gellért Milojko Spajićcal, Montenegró miniszterelnökével, valamint Meera Al Suwaidi-val a Mubadala Investment Company szuverén partnerségekért felelős vezetőjével közös megbeszélésen vett részt. A tárgyaláson a felek a regionális és határokon átnyúló együttműködés bővítésének lehetőségeit tekintették át. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kaptak azok a stratégiai befektetések, amelyek a hosszú távú digitális növekedést és a térség fenntartható fejlődését támogatják.
