Davosban tárgyal Jászai Gellért
Portfolio
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak - számolt be LinkedIn-posztjában Jászai Gellért.

A davosi találkozók egyik kiemelt eseménye a Sebastian Kurz volt osztrák szövetségi kancellárral, a Dream társalapítójával folytatott megbeszélés volt. A Dream egy kiberbiztonsági és mesterséges intelligenciára épülő technológiai vállalat, amely állami és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló megoldásokat fejleszt. A megbeszélésen a felek áttekintették a már elindított partnerség további lépéseit. Az együttműködés előkészítése előrehaladott szakaszban jár: a 4iG Space and Defence Technologies Plc. értékeli és integrálja a Dream technológiai képességeit, összhangban a vállalat védelmi és biztonsági digitalizációs stratégiájával.

Arda Ermuttal, a Türkiye Wealth Fund vezérigazgatójával és igazgatósági tagjával szervezett találkozón a megbeszélés középpontjában a stratégiai együttműködés fő irányai,  a lehetséges közös digitális infrastruktúra-befektetések, valamint a hosszú távú regionális és globális célokhoz illeszkedő növekedési lehetőségek álltak.

A fórum keretében Jászai Gellért találkozott Aleksandar Vučić-csal, Szerbia elnökével, akivel a magyar-szerb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a távközlés és a digitális infrastruktúra területén, amely a régió számára egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.

Hatem Dowidar-ral, az e& csoport vezérigazgatójával folytatott egyeztetésen áttekintették a tavaly nyáron aláírt megállapodás megvalósításának előrehaladását, különös tekintettel a nemzetközi digitális infrastruktúra- és adatközponti beruházásokra.

A davosi program részeként Jászai Gellért Milojko Spajićcal, Montenegró miniszterelnökével, valamint Meera Al Suwaidi-val a Mubadala Investment Company szuverén partnerségekért felelős vezetőjével közös megbeszélésen vett részt. A tárgyaláson a felek a regionális és határokon átnyúló együttműködés bővítésének lehetőségeit tekintették át. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kaptak azok a stratégiai befektetések, amelyek a hosszú távú digitális növekedést és a térség fenntartható fejlődését támogatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

