Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, Trump megszólalását várja a piac
Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, Trump megszólalását várja a piac

Portfolio
Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai piacok október óta nem látott esést szenvedtek el, miután Donald Trump még a hétvégén vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy az USA megszerezze Grönlandot. Európai vezetők elfogadhatatlannak nevezték az elnök fenyegetéseit, és válaszlépéseket ígértek. Donald Trump ma beszédet tart a Davosi Világgazdasági Fórumon, amelyet a befektetők kiemelten fognak figyelni az grönlandi helyzet miatt. Az ismét fellobbanó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek hatására kockázatkerülőbbé vált a piac, az ázsiai tőzsdék többnyire lekövették a tegnapi amerikai esést, Európában folytatódik az esés, bár az elmúlt napokhoz képest ma már mérsékeltebbek a mínuszok.

A menedékeszközök eközben jól teljesítenek, az arany ára új csúcsra emelkedett. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis esés Európában

Enyha negatív elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot esett, míg a CAC és a FTSE 100 stagnál. Az olasz tőzsde 0,3 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban kezdte a napot.

Rz2MPWUA
Korrekció jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,46 százalékot esett, a Hang Seng 0,05 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,27 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból a friss jelzáloghitel-igénylési adatok érkeznek, amelyek a lakáspiac és a kamatkörnyezet kapcsolatáról adhatnak jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 488,59 -1,8% -1,4% 0,7% 0,9% 11,5% 55,5%
S&P 500 6 796,86 -2,1% -2,4% -0,6% -0,7% 13,3% 76,5%
Nasdaq 24 987,57 -2,1% -2,9% -1,4% -1,0% 16,5% 87,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 991,1 -1,1% -1,0% 7,0% 5,3% 36,2% 85,8%
Hang Seng 26 487,51 -0,3% -1,3% 3,1% 3,3% 32,9% -11,6%
CSI 300 4 718,88 -0,3% -0,9% 3,3% 1,9% 23,2% -13,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 703,12 -1,0% -2,8% 1,7% 0,9% 17,7% 77,4%
CAC 8 062,58 -0,6% -3,4% -1,1% -1,1% 4,3% 43,2%
FTSE 10 126,78 -0,7% -0,1% 2,3% 2,0% 18,9% 50,2%
FTSE MIB 44 713,46 -1,1% -1,8% -0,1% -0,5% 23,7% 97,4%
IBEX 17 429,1 -1,3% -1,5% 1,5% 0,7% 45,9% 112,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 282,7 -0,7% 2,0% 9,9% 9,2% 41,2% 175,0%
ATX 5 370,85 -1,3% -0,7% 2,6% 0,8% 41,3% 77,5%
PX 2 650,35 -2,9% -3,4% -0,1% -1,3% 42,5% 146,6%
Magyar blue chipek              
OTP 37 870 -1,2% -0,1% 7,3% 7,9% 57,5% 171,7%
Mol 3 592 1,3% 10,5% 27,2% 22,2% 23,4% 56,0%
Richter 10 250 -2,4% -0,4% 5,3% 3,9% -5,4% 29,4%
Magyar Telekom 1 928 0,9% 4,2% 6,2% 7,6% 37,9% 380,8%
Nyersanyagok              
WTI 60,3 1,5% -0,9% 6,2% 5,3% -23,2% 13,4%
Brent 64,94 1,2% -0,9% 7,3% 6,7% -18,6% 15,6%
Arany 4 741,59 1,5% 2,8% 9,2% 9,6% 75,2% 154,2%
Devizák              
EURHUF 385,1250 -0,1% -0,3% -0,5% 0,3% -6,4% 7,8%
USDHUF 328,3809 -0,8% -1,0% -0,6% 0,4% -17,0% 11,3%
GBPHUF 441,2700 -0,7% -0,9% -0,1% 0,1% -9,3% 9,5%
EURUSD 1,1728 0,8% 0,7% 0,2% -0,1% 12,8% -3,1%
USDJPY 158,0650 0,0% -0,5% 0,4% 0,8% 1,5% 52,5%
GBPUSD 1,3458 0,3% 0,2% 0,7% 0,1% 9,5% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 316 -4,6% -7,4% 0,3% -0,5% -13,5% 148,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 1,5% 2,8% 3,9% 3,1% -6,9% 293,5%
10 éves német állampapírhozam 2,82 0,7% 0,2% -1,4% -1,5% 13,0% -606,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,82 -0,3% 1,3% -0,7% -0,7% -3,5% 181,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
