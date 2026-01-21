Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van, így jelenleg 121 064 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 2 hazai blue chip árfolyama esik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a PannErgy és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben az Alteo és a Duna House indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország
Az amerikai pénzügyminiszter Davosban nyilatkozik.
Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát
Kettős szorításban a fogyasztók.
Stratégiai mesterlépés: magyar kézbe került Ausztria egyik vezető vasúti fuvarozója
Átgondolt stratégia mentén, egy zsugorodó európai piacon terjeszkedik a cégcsoport.
Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe
Aláírta a rendeletet Trump.
Megkongatták a vészharangot a cukor miatt Európában
Válságról beszélnek.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
Nem repesnek az örömtől a befektetők.
Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában
Két nap alatt közel 70 százalékos rali.
Újabb halálos vonatbaleset volt Spanyolországban
Barcelona térségében.
