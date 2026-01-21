  • Megjelenítés
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
Folytatódik az esés a tőzsdéken, a magyar piac is kis mínuszban nyitott.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van, így jelenleg 121 064 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 2 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a PannErgy és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben az Alteo és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
