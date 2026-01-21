  • Megjelenítés
Közel 20 millió utas fordult meg tavaly a budapesti reptéren
Közel 20 millió utas fordult meg tavaly a budapesti reptéren

Közel 20 százalékkal nőtt tavaly a budapesti repülőtér forgalma, megközelítve a 20 millió utast és rekordot döntött a teherforgalom is – derül ki a Budapest Airport közleményéből.

A repülőtér utasforgalma 2025-ben szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között mozgott,

az évet pedig 19 632 894 utassal zárta a légikikötő, ami 11,7%-os emelkedés 2024-hez képest.

A növekedést támogatta, hogy tavaly 45 légitársaság 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél nagyobb ülőhelykapacitás mellett.

Az utasforgalom mellett a cargo üzletág erősödése is jelentős volt 2025-ben: a tavalyi 300 ezerről több mint 400 ezer tonnára nőtt a cargo mennyiség, így a Budapest Airport 426 519 tonnával zárta az évet, ami 42,3%-os növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Ennek az eredménynek köszönhetően a budapesti repülőtér a régió fő elosztóközpontjává vált.

2026-ban több új desztináció lesz elérhető Budapestről, többek között két tengerentúli járat: az American Airlines közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel tér vissza, az Air Canada pedig újraindítja Budapest-Toronto járatát. Az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám, a Condor pedig teljesen új légitársaságként debütál a magyar piacon frankfurti járata indításával.

Zajlanak a fejlesztések is a repülőtéren, az új terminál építésének előkészítése mellett tavaly megkezdődött a jelenlegi épület kapacitásainak bővítése a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, és hamarosan megújul a parkolási rendszer és kibővül a B oldali utasmóló is - derül ki a Budapest Airport közleményéből.

