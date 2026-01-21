Lecsapnak a rendőrök: akár 200 ezer forintos bírságot is kaphat, aki nem tartja be a szabályokat a Balaton jegén

Azt írták: a jég a tó déli partján a parti sáv melletti 13-19 centiméteres, az északi parton 10-15 centiméteres vastagságot és megfelelő szerkezetet mutat. A part melletti jégen a Balaton legtöbb települése előtt biztonságosan lehet jégre menni, ott tartózkodni, azonban minden esetben helyi szinten, elsősorban a helyi önkormányzatoknál kell érdeklődni az adott terület előtti jég állapotáról - hívták fel a figyelmet.
Kiemelték: a szabad felszíni víz jege soha nem állandó, hiszen a termikus hatások, a jég alatti áramlások, az esetleges szél és csapadék hatására a jég mozoghat, elnyílhat, elrepedhet, szabad vízű részek keletkezhetnek, rianásokkal, akár jégtorlaszokkal. A Balatonon jelenleg is több helyen látható a nyílt víz, és olyan területek amelyek nem fagytak be.
A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a tíz centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.
Hangsúlyozzák, hogy mindenki csak nappal, jó látási viszonyok mellett, saját felelősségére menjen a jégfelületre, és megfelelő óvatosággal, körültekintéssel járjon el, valamint soha ne távolodjon el a parttól száz méternél messzebb. Hozzátették:
csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott a jégen tartózkodni a beszakadási veszély csökkentése miatt.
Azt is kérték, hogy lehetőség szerint senki ne egyedül, csak társakkal együtt menjen a jégre, és járművekkel ne hajtsanak rá. Azt is tanácsolták, hogy a jégre menők rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.
A Balaton parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előreláthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vízű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt - közölték.
A tájékoztatás szerint a következő napokban a térségben a hideg időjárás miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik. Azokon a helyszíneken, ahol kollektív vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel - a biztonságos munkavégzés kivételével -, valamint kikötők és veszteglőhelyek területén.
Jelezték: a jégen tartózkodás szabályait a jégbe szakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrzik. A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat,
65 ezer forintig terjedő - sőt, ismételt elkövetés esetben 90 ezer forint - helyszíni bírságot szabhat ki vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 200 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.
Aki bármilyen, jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlel vagy bajba kerül, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán - áll a közleményben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
