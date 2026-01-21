Még több pénzt tesz az állam a kaposvári Kometába

A Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt. BÉT-közleményéből kiderült: a társaság szerdán megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek több, a társaság tőkeszerkezetét érintő lényeges döntést hoztak. A határozatok kiterjednek a saját részvények bevonására, új részvények zártkörű kibocsátására, valamint az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok módosítására.
A társaság összesen 54 925 darab saját részvényt von be, amelyek mindegyike 10 000 forint névértékű, A részvényfajtájú és D részvénysorozatú törzsrészvény. A bevonást követően a vállalatnál mindössze egyetlen, B részvényfajtájú, C sorozatú, igazgatósági tag kijelölésére jogosító elsőbbségi saját részvény marad.
A saját részvények bevonásával párhuzamosan zártkörű tőkeemelésre kerül sor, amelyben az MFB Invest Zrt. vesz részt.
Az állami befektetési társaság 1,068 650 milliárd forintot biztosít a KOMETA alaptőkéjének növelésére.
Ennek eredményeként a vállalat alaptőkéje a jelenlegi 7 133 250 000 forintról 7 652 650 000 forintra emelkedik, ami 519,4 millió forintos növekedésnek felel meg.
A tőkeemelés keretében 106 865 darab új, egyenként 10 000 forint névértékű, C részvénysorozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény kerül zártkörű kibocsátásra. Az MFB Invest külön nyilatkozatban vállalta ezen részvények átvételét és az ellenérték megfizetését. A tranzakció alapját a részvényesek között 2021. május 17-én megkötött, majd 2023. április 28-án, illetve a közgyűlés napján módosított Befektetési és Szindikátusi Szerződés képezi.
A megállapodás keretében a felek különböző részvényekre vonatkozóan
vételi és eladási jogokat, valamint együttértékesítési és együttértékesítésre kötelezési jogokat alapítottak.
A közgyűlés döntött továbbá az A részvénysorozatú, likvidációs és hozamelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok módosításáról. Az új szabályozás szerint ez a részvénytípus az MFB Invest teljes befektetésére nézve biztosít elsőbbségi kielégítési jogot.
Lényeges körülmény, hogy az elfogadott módosítások hatálybalépése a befektetési és szindikátusi Szerződésben meghatározott zárási feltételek teljesülésétől függ. A részvényesek a tőkeemelésre tekintettel, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján, feltételesen módosították a társaság alapszabályát is.
2021-ben az MFB Invest 3,3 milliárd forinttal, a horvát Zito-csoport 1,8 milliárd forinttal szállt be az élelmiszeripari cégbe, akkor a két új befektető a kaposvári önkormányzattal együtt kisebbségi tulajdonossá vált, a cég többségi tulajdonosa pedig az olasz Pedranzini és Ruffini család.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
