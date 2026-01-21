Megkongatták a vészharangot a cukor miatt Európában

A CEFS (Európai Cukorgyártók Szövetsége) és a CIBE (Európai Cukorrépa-termelők Nemzetközi Szövetsége) közös nyilatkozatban figyelmeztetett arra, hogy az uniós cukorárak 2023 decembere óta átlagosan 38 százalékkal estek, és mára fenntarthatatlan szintre zuhantak. A visszaesés hátterében a globális túlkínálat áll, amelyet elsősorban Brazília, India és Thaiföld termelésének növekedése okoz, miközben a spekulatív kereskedés tovább súlyosbítja a helyzetet.

A következmények már most súlyosak: öt cukorgyár jelentette be bezárását 2025-re, egy további üzem pedig a következő szezonban állítja le a termelést. A 2025/26-os gazdasági évre az Európai Unióban közel 11 százalékkal csökkent a cukorrépa vetésterülete. Bár a kedvezőbb időjárás némileg mérsékelheti a terméskiesést,

a jelentős készletfelhalmozódás továbbra is komoly aggodalomra ad okot.

Mindkét szervezet élesen bírálta a nemrég elfogadott EU–Mercosur megállapodást, amelyet szerintük az ágazat elárulásának lehet tekinteni. Fő kifogásuk, hogy a megállapodás 190 ezer tonna vámmentes cukor behozatalát teszi lehetővé a Mercosur-országokból, ami nagyjából egy teljes uniós cukorgyár éves termelésének felel meg. A meglévő kedvezményekkel együtt ez szerintük súlyos, halmozott terheket róhat a termelőkre és a feldolgozókra egyaránt.

A megállapodásban rögzített védőzáradékot a szervezetek pusztán szimbolikusnak minősítették, amely érdemi védelmet nem nyújt, és hosszú távú, strukturális károknak teszi ki az ágazatot.

Marcel Jehaes, a CIBE elnöke és Giovanni Tamburini, a CEFS elnöke felszólította az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek fel a kaotikus kereskedelmi környezet rendezése és a piac stabilizálása érdekében. Javaslataik között szerepel a nyerscukor-import azonnali felfüggesztése az aktív feldolgozási eljárás keretében, valamint egy strukturált párbeszéd megindítása a Bizottsággal a piacstabilizációs eszközök és lehetőségek feltérképezésére.

Címlapkép forrása: Shutterstock