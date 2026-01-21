  • Megjelenítés
Mínusz 20 fok alatt járt a hőmérő: megdöbbentő adatok érkeztek az éjszakai fagyról
Mínusz 20 fok alatt járt a hőmérő: megdöbbentő adatok érkeztek az éjszakai fagyról
Mínusz 20 fok alatt járt a hőmérő: megdöbbentő adatok érkeztek az éjszakai fagyról

A idei tél egyik leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, Magyarország északkeleti részén volt, ahol -20 fok alá esett a hőmérséklet – írja az Időkép.

Az ország északi, északkeleti részén, főként a derültebb területeken sok helyen -15 fok alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebbet Szabolcsbákán mérték, ahol -20,4 fok volt a minimum. Az Időkép szerint

több mint 50 mérőponton fordult elő -15 fok alatti hőmérséklet.

Az erős inverzió miatt a legmagasabb minimumhőmérséklet Mátraszentistvánon volt, -4,2 fok.

Lassan enged a fagy a szorításból, lassú enyhülés kezdődik a hét második felében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

