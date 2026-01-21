Orbán Viktor belengette: módosulhat a rezsicsökkentés!

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés

- kezdi Facebook-bejegyzésében a kormányfő, majd hozzátette:

De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.

Amint arra ma reggeli elemzésünkben felhívtuk a figyelmet, a magyar gáztárolók rég nem látott sebességgel ürülnek, miközben a 2022-es energiaválságot követő visszatöltési dinamikák elgondolkodtató mintázatot rajzolnak ki. Bár Magyarország jelentős tartalékokkal indította a szezont, várhatóan nagy feltöltési igény jön tavasszal illetve nyáron.

Egyelőre nem lehet tudni semmilyen konkrétumot arról, hogy pontosan mit is takarhat a rezsicsökkentés "erősítése", ugyanakkor logikusan a reziscsökkentésen túli fogyasztásra, a hétszeres gázársávba esőknek jöhet valamilyen könnyítés. Ez lehet a rezsicsökkentett határ megemelése vagy a magasabb kategóriájú (lakossági) gázár valamilyen jellegű csökkentése, de egyéb típusú segítség is szóba jöhet.



A magyar lakossági gázárképzés erős sajátossága, hogy a két fogyasztási ársáv közötti hétszeres különbség miatt nagyon kritikus, hogy egy háztartás belefér-e az alacsonyabb tarifába vagy sem. Ha valaki például eddig éppen a sávhatáron fogyasztott, és most a téli hideg miatt 14%-kal nő a fogyasztása, akkor a számlája a korábbi duplájára emelkedik.



