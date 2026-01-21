Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban

Kedden volt egy éve, hogy kitört a kanyarójárvány Nyugat‑Texasban, és azóta az Egyesült Államokban gyakorlatilag minden héten jelentenek új megbetegedéseket.
Texasban több mint 760 kanyaróesetet regisztráltak – köztük két gyermek halálát –, mielőtt a hatóságok augusztusban hivatalosan lezártnak nyilvánították a járványt. Ez volt az elmúlt évtizedek legnagyobb kanyarókitörése az országban, és azóta újabb nagyszabású járványok robbantak ki Dél‑Karolinában, valamint Utah és Arizona határvidékén, ahol szintén több száz esetet tartanak nyilván.
2025-ben több mint 2200 kanyaróesetet jelentettek, ami messze meghaladja bármely korábbi év adatait a mentesség kihirdetése óta.
2026 első két hetében már 171 esetet regisztráltak,
ami majdnem annyi, mint az elmúlt 25 évben a teljes éves szám átlagosan. Az esetek több mint 95 százaléka olyan embereket érintett, akik nem kapták meg a kanyaró–mumpsz–rubeola (MMR) vakcina ajánlott két adagját.
A Johns Hopkins Egyetem járványügyi központjának igazgatója szerint megdöbbentő a fordulat: néhány évvel ezelőtt még rendkívül ritkának számított a kanyaró az Egyesült Államokban, ma viszont egyetlen hét alatt annyi új esetet észlelnek, mint korábban egy átlagos év során.
A kanyaró folyamatos terjedése miatt reális veszély, hogy az Egyesült Államok elveszíti a 2000 óta fennálló kanyarómentességi státuszát. Áprilisban a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet hivatalosan dönt arról, hogy az Egyesült Államok megtarthatja-e kanyarómentességi státuszát. A döntéshez részletesen elemzik a járványügyi és laboratóriumi adatokat, többek között azt, hogy a közelmúlt kitörései összefüggésbe hozhatók-e a texasi járvánnyal.
Demetre Daskalakis, a CDC immunizációs központjának korábbi igazgatója – aki tavaly tiltakozásul lemondott posztjáról – azt latolgatja, hogy vajon a közegészségügyi rendszer valóban jól működik-e. Úgy fogalmaz, hogy a kanyarómentesség a közegészségügyi rendszer egyik kulcsfontosságú indikátora. A CDC adatai szerint a tavalyi tanévben rekordszámú óvodás kapott felmentést a kötelező védőoltás alól. Ez már az ötödik egymást követő tanév, amikor az MMR-oltással való átoltottság a szövetségi, 95 százalékos célérték alatt marad. A felmentések számának emelkedését az oltásellenes nézetek erősödése magyarázhatja; a felmentést kérő szülők több mint egyharmada világnézeti vagy személyes okokra hivatkozik.
A philadelphiai gyermekkórház vakcinaoktatási központjának igazgatója szerint a vakcinák saját sikerük áldozataivá váltak: a kanyarót nemcsak a gyakorlatból sikerült jórészt eltüntetni, hanem az emberek emlékezetéből is. Úgy vélte, hogy önmagában a felvilágosítás nem lesz elég: a vírusnak sajnos vissza kell térnie ahhoz, hogy az emberek újra komolyan vegyék a betegséget és a védőoltás jelentőségét. Ez az egész társadalom számára nagy veszteség, hiszen a gyerekeket olyan, halálos kimenetelűvé válható betegségnek tesszük ki, amely teljes mértékben megelőzhető lenne.
A dél‑karolinai járványban már több mint 550 esetet regisztráltak, és
a statisztikák szerint minden ezredik kanyarós beteg belehalhat a fertőzés szövődményeibe.
Az elmúlt évben hárman haltak meg kanyaróban az Egyesült Államokban – nagyjából annyian, mint az előző 25 évben összesen –, ennek ellenére az átoltottságot még a friss járványok által érintett közösségekben sem sikerült érdemben növelni. Dél‑Karolina egészségügyi hatósága a járvány kezdete óta mobil oltóállomást működtet, de Linda Bell állami epidemiológus szerint az érdeklődés kiábrándítóan alacsony.
Az egészségügyi minisztérium szerint Kennedy következetesen azt az üzenetet közvetíti, hogy a védőoltás a kanyaró megelőzésének leghatékonyabb módja, ugyanakkor hangsúlyozza: minden családnak saját orvosával kell egyeztetnie arról, mi a legjobb döntés számukra. A tárca nemrég átfogóan átalakította a gyermekkori oltási programot. Kennedy szerint az új ajánlások egyszerre védik a gyermekeket, tiszteletben tartják a családokat, és segítenek helyreállítani a közegészségügybe vetett bizalmat. Az MMR-vakcina ajánlásai formálisan nem változtak, ám szakértők attól tartanak, hogy a módosítások tovább erősíthetik az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanságot.
A szakértők egyetértenek abban, hogy az átoltottság növelése a leghatékonyabb módja a kanyaróesetek számának visszaszorítására. Más nagy járványokhoz hasonlóan ez akár néhány hónap alatt is eredményt hozhat, de a változás üteme attól függ, mennyire érzik az emberek személyes fenyegetésnek a betegséget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország
Az amerikai pénzügyminiszter Davosban nyilatkozik.
Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát
Kettős szorításban a fogyasztók.
Stratégiai mesterlépés: magyar kézbe került Ausztria egyik vezető vasúti fuvarozója
Átgondolt stratégia mentén, egy zsugorodó európai piacon terjeszkedik a cégcsoport.
Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe
Aláírta a rendeletet Trump.
Megkongatták a vészharangot a cukor miatt Európában
Válságról beszélnek.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
Nem repesnek az örömtől a befektetők.
Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában
Két nap alatt közel 70 százalékos rali.
Újabb halálos vonatbaleset volt Spanyolországban
Barcelona térségében.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!