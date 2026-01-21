Riasztó adatok érkeztek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban

Kedden volt egy éve, hogy kitört a kanyarójárvány Nyugat‑Texasban, és azóta az Egyesült Államokban gyakorlatilag minden héten jelentenek új megbetegedéseket.

Texasban több mint 760 kanyaróesetet regisztráltak – köztük két gyermek halálát –, mielőtt a hatóságok augusztusban hivatalosan lezártnak nyilvánították a járványt. Ez volt az elmúlt évtizedek legnagyobb kanyarókitörése az országban, és azóta újabb nagyszabású járványok robbantak ki Dél‑Karolinában, valamint Utah és Arizona határvidékén, ahol szintén több száz esetet tartanak nyilván.

2025-ben több mint 2200 kanyaróesetet jelentettek, ami messze meghaladja bármely korábbi év adatait a mentesség kihirdetése óta.

2026 első két hetében már 171 esetet regisztráltak,

ami majdnem annyi, mint az elmúlt 25 évben a teljes éves szám átlagosan. Az esetek több mint 95 százaléka olyan embereket érintett, akik nem kapták meg a kanyaró–mumpsz–rubeola (MMR) vakcina ajánlott két adagját.

A Johns Hopkins Egyetem járványügyi központjának igazgatója szerint megdöbbentő a fordulat: néhány évvel ezelőtt még rendkívül ritkának számított a kanyaró az Egyesült Államokban, ma viszont egyetlen hét alatt annyi új esetet észlelnek, mint korábban egy átlagos év során.

A kanyaró folyamatos terjedése miatt reális veszély, hogy az Egyesült Államok elveszíti a 2000 óta fennálló kanyarómentességi státuszát. Áprilisban a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet hivatalosan dönt arról, hogy az Egyesült Államok megtarthatja-e kanyarómentességi státuszát. A döntéshez részletesen elemzik a járványügyi és laboratóriumi adatokat, többek között azt, hogy a közelmúlt kitörései összefüggésbe hozhatók-e a texasi járvánnyal.

Demetre Daskalakis, a CDC immunizációs központjának korábbi igazgatója – aki tavaly tiltakozásul lemondott posztjáról – azt latolgatja, hogy vajon a közegészségügyi rendszer valóban jól működik-e. Úgy fogalmaz, hogy a kanyarómentesség a közegészségügyi rendszer egyik kulcsfontosságú indikátora. A CDC adatai szerint a tavalyi tanévben rekordszámú óvodás kapott felmentést a kötelező védőoltás alól. Ez már az ötödik egymást követő tanév, amikor az MMR-oltással való átoltottság a szövetségi, 95 százalékos célérték alatt marad. A felmentések számának emelkedését az oltásellenes nézetek erősödése magyarázhatja; a felmentést kérő szülők több mint egyharmada világnézeti vagy személyes okokra hivatkozik.

A philadelphiai gyermekkórház vakcinaoktatási központjának igazgatója szerint a vakcinák saját sikerük áldozataivá váltak: a kanyarót nemcsak a gyakorlatból sikerült jórészt eltüntetni, hanem az emberek emlékezetéből is. Úgy vélte, hogy önmagában a felvilágosítás nem lesz elég: a vírusnak sajnos vissza kell térnie ahhoz, hogy az emberek újra komolyan vegyék a betegséget és a védőoltás jelentőségét. Ez az egész társadalom számára nagy veszteség, hiszen a gyerekeket olyan, halálos kimenetelűvé válható betegségnek tesszük ki, amely teljes mértékben megelőzhető lenne.

A dél‑karolinai járványban már több mint 550 esetet regisztráltak, és

a statisztikák szerint minden ezredik kanyarós beteg belehalhat a fertőzés szövődményeibe.

Az elmúlt évben hárman haltak meg kanyaróban az Egyesült Államokban – nagyjából annyian, mint az előző 25 évben összesen –, ennek ellenére az átoltottságot még a friss járványok által érintett közösségekben sem sikerült érdemben növelni. Dél‑Karolina egészségügyi hatósága a járvány kezdete óta mobil oltóállomást működtet, de Linda Bell állami epidemiológus szerint az érdeklődés kiábrándítóan alacsony.

Az egészségügyi minisztérium szerint Kennedy következetesen azt az üzenetet közvetíti, hogy a védőoltás a kanyaró megelőzésének leghatékonyabb módja, ugyanakkor hangsúlyozza: minden családnak saját orvosával kell egyeztetnie arról, mi a legjobb döntés számukra. A tárca nemrég átfogóan átalakította a gyermekkori oltási programot. Kennedy szerint az új ajánlások egyszerre védik a gyermekeket, tiszteletben tartják a családokat, és segítenek helyreállítani a közegészségügybe vetett bizalmat. Az MMR-vakcina ajánlásai formálisan nem változtak, ám szakértők attól tartanak, hogy a módosítások tovább erősíthetik az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanságot.

A szakértők egyetértenek abban, hogy az átoltottság növelése a leghatékonyabb módja a kanyaróesetek számának visszaszorítására. Más nagy járványokhoz hasonlóan ez akár néhány hónap alatt is eredményt hozhat, de a változás üteme attól függ, mennyire érzik az emberek személyes fenyegetésnek a betegséget.

