Tömeges elbocsátásokat hoz az AI? - Nem ugyanazt mondja a JP Morgan és az Nvidia vezére

Jamie Dimon, a JP Morgan vezére szerint az MI hatalmas előnyökkel jár – a termelékenység növelésétől a betegségek gyógyításáig –, de fokozatosan kell bevezetni, "a társadalom megmentése érdekében". A Wall Street-i bankár hangsúlyozta, hogy a cégek és a kormányok nem dughatják homokba a fejüket, mert versenytársaik és más országok így is ki fogják használni a technológia előnyeit. Hozzátette, hogy valószínűleg a JPMorgannél is kevesebben fognak dolgozni öt év múlva - írta meg a The Guardian.
Példaként az Egyesült Államok mintegy kétmillió tehergépkocsi-vezetőjét említette, akiket az önvezető kamionok terjedése érinthet.
Ha kétmillió ember évi 150 ezer dolláros fizetésről hirtelen 25 ezresre vált, azzal polgári nyugtalanságot okozunk
– fogalmazott. A megoldást a helyi kormányok célzott támogatási programjaiban látja, amelyek bérkiegészítést, átképzést, költözési támogatást és korai nyugdíjazást kínálhatnak az érintetteknek.
Dimon óvatosan bírálta Donald Trump Európával és a NATO-val szembeni konfrontatív megközelítését is, valamint Grönland megszerzésére irányuló korábbi ötleteit. Szerinte az Egyesült Államoknak inkább erkölcsi, gazdasági és katonai befolyását kellene használnia arra, hogy Európát a helyes irányba terelje, de a konkrét lépéseket az európai vezetőknek kell meghozniuk.
Huang Dzsenszen, az AI-rendszereket működtető chipeket gyártó Nvidia vezérigazgatója ezzel szemben úgy véli,
nem a tömeges elbocsátások, hanem a munkaerőhiány jelenti majd az igazi kihívást.
Szerinte az energiaipar, a chipgyártás és az infrastruktúra-építés óriási mennyiségű munkahelyet teremt. Kiemelte, hogy villanyszerelőkre, vízvezeték-szerelőkre, építőmunkásokra és hálózati technikusokra már most is hatalmas igény van, ami az Egyesült Államokban felfelé hajtja a béreket.
Huang a davosi Világgazdasági Fórumon a CNBC szerint arról is beszélt, hogy az ipari és gyártási képességeket mostantól közvetlenül össze lehet kapcsolni a mesterséges intelligenciával, ami elvezet a fizikai AI, vagyis a robotika világába. Szerinte
ez esélyt ad arra, hogy Európa átugorja a hagyományos szoftverek korszakát, amelyben eddig az Egyesült Államok dominált.
Az ipari és technológiai szektorban egyre nagyobb figyelem irányul az autonóm robotikára. Az európai ipari óriások – köztük a Siemens, a Mercedes-Benz, a Volvo és a Schaeffler – az elmúlt évben számos robotikai projektet és partnerséget jelentettek be. A nagy technológiai vállalatok is erősítik jelenlétüket ezen a területen: Elon Musk szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy a Tesla értékének 80 százalékát a humanoid Optimus robotok adhatják majd, a Google DeepMind pedig 2025-ben mutatott be robotikai AI-modelleket. A befektetők szintén felfigyeltek a trendre: a Dealroom adatai szerint
2025-ben rekordösszegű, 26,5 milliárd dollárnyi tőkét vontak be a robotikával foglalkozó vállalatok.
Huang szerint ugyanakkor Európának komolyan kell vennie az energiaellátás kérdését, ha ki akarja használni az AI-ban rejlő lehetőségeket, ugyanis a világ egyik legmagasabb energiaára nehezíti itt az infrastruktúra fejlesztését. Úgy véli, a mesterséges intelligencia az emberiség történetének legnagyobb infrastrukturális beruházását indította el: jelenleg a befektetések értéke néhány százmilliárd dollárnál tart, de hosszabb távon még több ezermilliárd dollárnyi infrastruktúrát kell kiépíteni neki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
